لون أزرق بـ29 مليون دولار.. أغلى لوحة بدون رسومات في العالم

تراهن دار المزادات البريطانية "كريستيز" على قوة الندرة بطرح لوحة استثنائية للفنان الفرنسي إيف كلاين، بعرض يصل إلى 14 قدما، في مزادها المرتقب بباريس في 23 أكتوبر 2025.

وفقا لموقع "artnews" فإن العمل النادر المنفذ عام 1961 باللون الأزرق الذي اشتهر به الفنان، يقدر سعره بين 16 و25 مليون يورو ما يعادل نحو 29 مليون دولار.

اللوحة المعنونة بـ"كاليفورنيا" تعد من بين الأعمال القليلة لكلاين التي تحمل اسما، إذ استلهمت تسميتها من الولاية الأمريكية التي عُرض فيها العمل لأول مرة عقب إنجازه، وبالنسبة لسعرها فهي الأغلى في العالم مقارنة بأي لوجة شبيهة.

وبحسب ما كشفته "كريستيز" بالتعاون مع مؤسسة إيف كلاين، فقد توقفت اللوحة في نيويورك قبل وصولها إلى كاليفورنيا، حيث عرضها التاجر الشهير ليو كاستيلي. وتوفي كلاين بعد عام واحد فقط، عام 1962، عن عمر ناهز 34 عاما، تاركا إرثا فنيا قصيرا لكنه بالغ التأثير.

كاثرين أرنولد، نائبة رئيس قسم فنون القرنين الـ20 والـ21 في "كريستيز"، وصفت عودة اللوحة إلى باريس بأنها "عودة رائعة إلى الوطن"، مشيرة إلى أن اللون الأزرق "يشبه البحر والسماء معا، وهو لون يعكس مشاهد كلاين في كاليفورنيا وجنوب فرنسا".

وأضافت: "إنها لوحة بمستوى متحفي، تتمتع بجاذبية استثنائية، ونأمل أن تُعرض في مؤسسة كبرى".

العمل موجود في مجموعة خاصة بنيويورك منذ عام 2005 بعد أن استحوذت عليه صالة "بيس" من جامع الأعمال السويسري جورج مارسي.

وقد أُعير لاحقا إلى متحف "المتروبوليتان" للفنون بين عامي 2005 و2008، وكانت تلك آخر مرة أتيح للجمهور مشاهدته.

ورغم امتناع "كريستيز" عن الكشف عن هوية البائع، ذكرت مصادر فنية لمجلة "آرت نيوز" أن اللوحة تعود إلى مجموعة جورج ديفيد، الرئيس السابق لشركة "يونايتد تكنولوجيز"، الذي دعم متحف المتروبوليتان آنذاك في معارض كبرى لفنانين مثل فان جوخ وجاسبر جونز.

اللوحة ستعرض ضمن مزاد Avant-Garde الذي تنظمه كريستيز في باريس، وسط توقعات قوية بأن تستقطب اهتمام كبار جامعي الأعمال الفنية حول العالم.

