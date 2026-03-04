إعلان

موسكو تعلن استهداف ناقلة غاز روسية في البحر المتوسط

كتب : وكالات

11:52 ص 04/03/2026

استهداف ناقلة غاز روسية

أعلنت وزارة النقل الروسية، أن ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاجاز" تعرضت لهجوم في البحر المتوسط بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع أمس، 3 مارس، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تبحر بحمولة تم توثيقها وفق جميع القواعد الدولية من ميناء مورمانسك. وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ من سواحل ليبيا بواسطة زوارق أوكرانية مسيّرة غير مأهولة.

وأكدت الوزارة، أنه بفضل التنسيق بين فرق الإنقاذ المالطية والروسية، تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصًا، وهم مواطنون روس.

وصنّفت الوزارة الحادثة على أنها "عمل من أعمال الإرهاب الدولي والقرصنة البحرية، وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي".

وأضافت أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تُرتكب في ظل تغاضي سلطات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب ألا تمر دون تقييم من قبل المجتمع الدولي".

