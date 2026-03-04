اعتمد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لوحات المخطط التفصيلي لمدينة أبوزنيمة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، والمهندس مصطفى عبده أحمد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

تلافي الملاحظات

جرى استعراض المخطط من قبل المكتب الاستشاري المكلف بإعداده، بعد تلافي كافة الملاحظات والمراجعات من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومكتب الاستشارات الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

4 قطاعات رئيسية

يشمل المخطط التفصيلي كامل مساحة المدينة البالغة 1251.7 فدان، مقسمة إلى أربعة قطاعات رئيسية: القطاع السكني، القطاع الحرفي، القطاع الخدمي، القطاع السياحي والترفيهي.

المخطط وفق احتياجات الأهالي

وجرى اعتماد المخطط مع مراعاة متطلبات أهالي المدينة التي تم اقتراحها خلال جلسات الاستماع التشاورية، متماشياً مع الدراسات المدرجة في المخطط الاستراتيجي للمدينة المعتمد من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقرار رقم 413 لسنة 2024.