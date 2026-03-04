تحولت محاولة الصلح بين "ر. م" وزوجته في منطقة أبوقير بالإسكندرية إلى مأساة بشعة، بعدما أقدم الزوج على إحراق زوجته بالبنزين في شقتهما بمنطقة المنتزه ثان، ليُنهي حياة شريكة عمره بدم بارد وسط صدمة الجيران.

منصة الصلح.. فخ "الفرصة الثانية"

تعود الواقعة إلى خلافات أسرية متراكمة بين الزوجين، كانت قد وصلت إلى الطلاق سابقًا. ومع تدخل الجيران والأهل لم الشمل، عادت الزوجة إلى منزلها ظنًا منها أن صفحة الماضي قد طويت، لكنها لم تكن تعلم أن الزوج كان يخبئ لها فصلاً قاتلاً من النيران.

في يوم الجريمة، تحول الخلاف الكلامي إلى جريمة قتل مروعة، إذ سكب الزوج "زجاجة بنزين" على جسد زوجته، وأشعل النار فيها لتتحول إلى كتلة لهب بشرية تصرخ طلبًا للنجاة، وسط ذهول الحاضرين.

الشهادة الأخيرة وسط النيران

تلقى ضباط قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا باندلاع حريق، وعند الوصول، شاهدوا الضحية محترقة جزئيًا، وقد استطاعت في لحظات وعيها الأخيرة التأكيد أن زوجها هو من أحرقتها عمدًا.

تقرير الطب الشرعي والنتائج

كشف تقرير الطب الشرعي تعرض الضحية لحروق من الدرجات المتقدمة شملت مساحات واسعة من جسدها. وعلى الرغم من نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة، ما حول الواقعة إلى جريمة قتل عمد.

خلف القضبان.. العدالة تقترب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبناء على نتائج التحريات وأقوال الضحية قبل وفاتها، أحيلت القضية، المقيدة برقم 23931 لسنة 2025 جنح المنتزه ثان، إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالت المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، في انتظار حكم قد يصل إلى الإعدام.

اقرأ أيضًا:

أرشدت عن المتهم وماتت.. محاكمة قاتل زوجته حرقًا في الإسكندرية اليوم



