20 صور صادمة.. أكثر 6 جزر مرعبة ومخيفة في العالم

رغم أن الجزر تُعرف بجمالها وهدوئها، إلا أن بعض الجزر حول العالم تخفي وراء مناظرها الخلابة قصصا مرعبة، من جزر تسكنها الثعابين السامة، إلى أخرى موطن للأرواح والدمى المسكونة.

فيما يلي، إليك قائمة بأشهر الجزر الأكثر رعبا وغموضا في العالم، وفقا لموقع "thetravel".

جزيرة كويمادا جراندي- البرازيل

تُعرف بـ جزيرة الثعابين، وتقع قرب ساو باولو، رغم طبيعتها الخلابة، تُعد من أخطر الأماكن في العالم إذ تضم ما بين 2000 و4000 أفعى ذهبية سامة.

كما أن الدخول إليها محظور رسميا بسبب خطورتها الشديدة.

جزيرة الدمى- المكسيك

في قنوات زوتشيميلكو بالعاصمة المكسيكية، تُغلق مئات الدمى المشوهة على الأشجار في مشهد مرعب.

أسسها شخص يُدعى دون جوليان سانتانا بعد عثوره على جثة فتاة غارقة، ويعتقد أن الدمى تُهدّئ روحها.

جزيرة نورث سنتينل- الهند

تقع في المحيط الهندي ويسكنها شعب السنتينيليز المنعزل منذ آلاف السنين، الجزيرة مغلقة تمامًا أمام الغرباء، وأي محاولة للاقتراب منها تُقابل بالعدوان، ما يجعلها من أخطر الجزر في العالم.

جزيرة رامري- ميانمار

خلال الحرب العالمية الثانية، شهدت الجزيرة مذبحة مروعة حين هاجمت تماسيح المياه المالحة نحو 900 جندي ياباني، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمها بأسطورة "الجزيرة التي ابتلعت الجنود".

جزيرة بوفيليا – إيطاليا

جزيرة بوفيليا من أكثر الأماكن مسكونة في العالم، ويعود تاريخها المظلم إلى العصور الوسطى حين تحولت إلى موقع لعزل مرضى الطاعون الدبلي الذين قضى الآلاف منهم هناك، لاحقا، استُخدمت كمكان لحجر المصابين بالأوبئة ثم كمصحة عقلية ارتبطت بحكايات قاسية عن سوء المعاملة.

اليوم، الجزيرة مهجورة بالكامل وتُحيط بها أساطير الرعب والأرواح، لتصبح وجهة غامضة تشتهر بسمعتها المخيفة.

جزيرة هاشيما- اليابان

مدينة خرسانية مهجورة كانت في الماضي موطنا لأكثر من 5000 عامل في مناجم الفحم.

أُغلقت الجزيرة عام 1974 بعد توقف التعدين، اليوم تُعرف هاشيما بأنها مدينة أشباح مخيفة، وموقع سياحي يثير فضول محبي الغموض والرعب.