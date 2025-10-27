إعلان

مشهد فوضوي.. انفجار حوض أسماك ضخم يغرق مطعما بالأسماك الحية

كتب : سيد متولي

10:00 م 27/10/2025

انفجار حوض أسماك ضخم بمطعم

تحولت زيارة عادية لأحد مطاعم المأكولات البحرية في مدينة فوتشو الصينية إلى مشهد فوضوي، بعد انفجار حوض أسماك ضخم داخل المطعم.

وتسبب الأمر في غرق القاعة بالمياه والأسماك التي راحت تسبح بين الطاولات وسط دهشة الزبائن.

وبحسب نيويورك بوست، فإن الحوض انهار فجأة بينما كان العاملون في المطبخ، فعنت الفوضى وصرخات الحاضرين.

فيما انتشر الفيديو على مواقع التواصل مرفقا بتعليقات ساخرة تصف المأكولات بأنها "الأكثر طزاجة".

ولمحاولة تهدئة الموقف، أعلن مالك المطعم أن جميع الوجبات في ذلك اليوم مجانية، في لفتة نالت إعجاب الزبائن.

Çin’de restoranın içindeki dev akvaryum bir anda patladı. Balıklar restoranın dışına doğru taşarken, o anlar kameralara yansıdı.

pic.twitter.com/d5m4hbEt50

— ENSONHABER (@ensonhaber) October 21, 2025 ">

