تحذير لـ 3 أبراج.. قرارات مالية غلط ممكن تكلفك غالي

كتب - محمود عبده :

08:30 م 25/10/2025
تحذير لـ 3 أبراج.. قرارات مالية غلط ممكن تكلفك غالي

صورة تعبيرية



في الوقت الذي يمر فيه الكثيرون بتقلبات مالية وظروف اقتصادية غير مستقرة، تشير توقعات فلكية إلى أن مواليد 3 أبراج تحديدا قد يكونون عرضة لاتخاذ قرارات مالية خاطئة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع AstroStyle، فإن التحركات الكوكبية الحالية، خاصة تراجع عطارد واقتران زحل مع بعض الكواكب، تؤثر بشكل مباشر على التفكير المالي والانفعالي لبعض الأبراج، مما قد يؤدي إلى اندفاعات شرائية أو استثمارات غير محسوبة.

أبراج قرارات مالية غلط الحمل الثور الجدي

