"توم وجيري لايف".. خناقة بين قط وفأر تتحول إلى تريند عالمي

كتب - محمود عبده :

في مشهد طريف استعاد ذاكرة الطفولة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "فيسبوك"، فيديو مطاردة طريفة بين قط وفأر تحت عنوان ساخر: "توم وجيري.. النسخة الواقعية".

المقطع لم تتجاوز مدته 60 ثانية، وثق مطاردة مثيرة بين قط وفأر صغير، حيث بدا المشهد أشبه بإعادة تمثيل حي لسلسلة "توم وجيري" الشهيرة، مع قفزات، مراوغات، وردود فعل مضحكة من الطرفين.

الفأر، الذي أبدى ذكاء ملحوظا في الإفلات من مطارده، أثار إعجاب المتابعين، فيما حاول القط يائسا اللحاق به في مشهد كوميدي بامتياز.

وعلق بعض رواد مواقع التواصل على الفيديو، قائلين أن مثل هذه اللحظات الطريفة تعيد إحياء الحنين للذكريات الكرتونية التي رافقت أجيالا عدة، كما تظهر كيف يمكن لمواقف بسيطة أن تكتسب شهرة عالمية بفضل قوة التواصل الرقمي.

اقرأ أيضًا:

"لا تلمس ذراعي.. الإسورة مش للزينة".. مبادرة إنسانية للتوعية بسرطان الثدي

بعد تسجيل إصابات بين طلاب المنوفية.. ما هو الجدرى المائى وأعراضه وطرق الوقاية منه؟

استعد لفصل الشتاء.. 5 خطوات فعالة للوقاية من حساسية الصدر

6 مشروبات احرص عليها.. تقوّي جهازك المناعي وتقيك من الأمراض

6 إشارات يرسلها جسمك عندما يحتاج للراحة.. لا يجب تجاهلها



