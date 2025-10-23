6 مشروبات احرص عليها.. تقوّي جهازك المناعي وتقيك من الأمراض

مع تغيّر الفصول وكثرة نزلات البرد والإنفلونزا، يصبح من الضروري دعم الجسم بالعناصر الطبيعية التي تعزز مناعة الجسم.

إليك 6 مشروبات طبيعية ينصح بها خبراء التغذية لتقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى، وفقًا لـ healthline.

عصير البرتقال الطازج

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يساعد على مكافحة الالتهابات وتقوية خلايا الدم البيضاء، وهو من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية.

مشروب الليمون بالعسل

مزيج الليمون والعسل الدافئ يُعتبر علاجًا طبيعيًا لتعزيز المناعة، إذ يعمل على تنقية الجسم من السموم وتهدئة الحلق ومحاربة البكتيريا.

الشاي الأخضر

يمتاز باحتوائه على مركبات البوليفينول التي ترفع من مقاومة الجسم للأمراض، كما يساعد على تحسين عملية الأيض وتنشيط الدورة الدموية.

الزنجبيل الطازج

مشروب الزنجبيل من أفضل المشروبات لمكافحة الفيروسات والبكتيريا، كما يساعد على تدفئة الجسم وتحسين الهضم.

عصير الجزر

غنيّ بفيتامين (A) ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجلد والعينين، وتعزز المناعة ضد الأمراض الموسمية.

الكركم بالحليب

يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهابات، التي تساعد في مقاومة الفيروسات ودعم صحة الكبد والمفاصل.

نصائح طبية

احرص على تناول هذه المشروبات بانتظام، إلى جانب نظام غذائي متوازن ونوم كافٍ، لتحافظ على مناعة قوية وجسم مقاوم للأمراض طوال العام.