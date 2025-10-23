استعد لفصل الشتاء.. 5 خطوات فعالة للوقاية من حساسية الصدر

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ معاناة كثيرين ممن يعانون من حساسية الصدر أو ما يعرف بالربو التحسسي، إذ يعد البرد أحد المحفزات الشائعة لنوبات السعال وضيق التنفس.

وتزداد فرص الإصابة مع التعرض لتيارات الهواء البارد، والغبار، والهواء الجاف داخل البيوت المغلقة.

وبحسب موقع WebMD الطبي، فإن الوقاية من نوبات الحساسية تبدأ من الاستعداد المبكر واتخاذ خطوات بسيطة لكنها فعالة في تقليل المضاعفات وتعزيز مناعة الجهاز التنفسي.

فيما يلي 5 خطوات تساعدك على تجاوز الشتاء بأقل قدر من الأعراض:

ارتد ملابس دافئة تغطي الأنف والفم

الهواء البارد من أبرز محفزات حساسية الصدر، فارتداء وشاح أو كمامة قطنية عند الخروج يساعد في تدفئة الهواء قبل دخوله إلى الشعب الهوائية، مما يقلل من التهيج.

استخدم أجهزة ترطيب الهواء في الأماكن المغلقة

الهواء الجاف داخل البيوت المدفأة قد يفاقم أعراض الحساسية، وأجهزة الترطيب تساعد في الحفاظ على رطوبة الهواء، ما يقلل من جفاف المجاري التنفسية ويهدئ السعال.

تجنب التعرض المفاجئ للبرودة

الدخول أو الخروج المفاجئ من مكان دافئ إلى آخر بارد "أو العكس" قد يصدم الجهاز التنفسي، وينصح بالتدرج في التعرض لدرجات الحرارة وتجنب التيارات المباشرة.

احرص على تهوية المنزل وتنظيفه بانتظام

تراكم الغبار ووبر السجاد والأتربة داخل البيوت في الشتاء يزيد من تحسس الجهاز التنفسي.

فتح النوافذ خلال النهار وتنظيف الفلاتر والمفروشات يحد من مسببات الحساسية.

التزم بالأدوية الوقائية وتطعيمات الإنفلونزا

إذا كنت من المصابين بحساسية الصدر، تأكد من الالتزام بالبخاخات أو العلاجات الوقائية حسب وصف الطبيب.

كما ينصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية لتقليل خطر العدوى التي قد تفاقم الحالة.