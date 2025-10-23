6 إشارات يرسلها جسمك عندما يحتاج للراحة.. لا يجب تجاهلها

كتب - محمود عبده :

في عالم سريع الإيقاع تفرض فيه الالتزامات ضغوطا متزايدة على الأفراد، غالبا ما يتم تجاهل رسائل الجسم التي تطالب بالتوقف وأخذ قسط من الراحة.

ورغم أن الإرهاق قد يبدو عارضا بسيطا، إلا أن تجاهله المستمر قد يؤدي إلى تدهور جسدي ونفسي يصعب تعويضه لاحقا.

ووفقا لموقع Healthline، فإن الجسم لا يتوقف عن إرسال مؤشرات واضحة عندما يبلغ حد الإجهاد، لكن الكثيرين يتغافلون عنها أو يفسرونها بشكل خاطئ، وإليك أبرز هذه الإشارات.

الإرهاق المستمر رغم النوم

إذا كنت تنام لساعات كافية وما زلت تشعر بالتعب الدائم، فربما لا تكون المشكلة في عدد ساعات النوم، بل في حاجة الجسم لراحة ذهنية وجسدية أعمق.

ويعد الإرهاق المزمن علامة تحذيرية بأن طاقتك الداخلية تستنزف.

تراجع التركيز وضعف الذاكرة

النسيان المتكرر وصعوبة التركيز قد لا يكونا دائما نتيجة الشيخوخة أو التشتت، بل إشارة إلى أن الدماغ مثقل بالإجهاد ويحتاج إلى استراحة لاستعادة وظائفه المعرفية.

تقلب المزاج دون مبرر

الشعور بالعصبية أو الحزن أو الإحباط دون سبب واضح قد يرتبط مباشرة بإرهاق نفسي.

ويشير الخبراء إلى أن الضغط المستمر يضعف استقرار المزاج ويزيد القابلية للانهيار العاطفي.

آلام جسدية غامضة

الصداع المتكرر، آلام الرقبة والظهر، أو الشعور بالشد العضلي قد تكون انعكاسات مباشرة للتوتر أو الحاجة لراحة عضلية حقيقية، فالجسم أحيانا يعبر عن أزمته النفسية عبر أعراض جسدية.

زيادة الشهية أو فقدانها

اضطرابات الأكل، سواء بالإفراط أو الامتناع، هي من الإشارات المهمة على خلل في توازن الجسم نتيجة التعب أو الضغط النفسي.

ويجب عدم اعتبارها مجرد "تغير في المزاج"، بل مؤشرا لطلب الجسم الراحة.

تراجع الأداء البدني

إذا لاحظت أنك تتعب من مهام معتادة أو تحتاج وقتا أطول لإنجاز أعمالك، فهذه إشارة أن جسمك غير قادر على مواصلة نفس وتيرة النشاط، ويطالب بإبطاء السرعة والتقاط الأنفاس.