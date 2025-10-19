فيديو صادم.. شجار عنيف في مطعم بسبب طلب خاطئ

أُلقي القبض على سبعة أشخاص في سان أنطونيو، تكساس بالولايات المتحدة، بعد زيارة ليلية لمطعم واتابرجر تحولت إلى فوضى بسبب خطأ في الطلب.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، انخرطت مجموعتان في شجار عنيف حوالي الساعة الثالثة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وانتشر مقطع فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفقًا للتقرير، بدأ الخلاف بعد طلب طعام خاطئ، وسرعان ما تحول الجدال اللفظي إلى شجار جسدي.

وأبلغت إدارة شرطة سان أنطونيو قناة KSAT أن الشرطة أُرسلت إلى موقع الحادث استجابةً، وذكرت بعض التقارير أيضًا أن أحد المراهقين أصيب بجروح خطيرة.

وأُلقي القبض على أندريس جارسيا كارديناس (21)، وتيرون توليفر (21)، وميجيل توريس (57)، وميلي توريس (21)، وأندرو لوبيز (21)، وديونتي توليفر (23)، وفيرونيكا فالديز (53)، ونُقلوا إلى سجن مقاطعة بيكسار، ووُجهت إليهم تهمة الاعتداء المُسبب لإصابة جسدية، إلا أنهم أُفرج عنهم في اليوم التالي.

وثّقت الشاهدة والأم، ريبيكا نويل، الحادثة ونشرتها على فيسبوك مع تعليق: "أُحضر جزء من طلب طاولة أخرى بالخطأ إلى ابني وأصدقائه، وبدلاً من أن يُقرّ الموظفون بخطئهم، قالوا للزبائن الآخرين: 'لقد أخذوا طعامكم'".

"وبعد لحظات، واجه هؤلاء الأفراد ابني وأصدقاءه، وفي غضون ثوانٍ، تطور الوضع إلى ما هو أبعد من مجرد سوء تفاهم - إلى اعتداء عنيف."

وأضافت: "لا يوجد أي عذر على الإطلاق لما حدث. ما كان ينبغي للأمر أن يتفاقم إلى هذا الحد".