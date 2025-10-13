"بتمشي على الأرض".. 10 معلومات لا تعرفها عن سمكة "المادسكبر" المخيفة

تعد سمكة المادسكبر، المعروفة باسم "سمكة الطين"، من الأسماك الفريدة التي لا تقتصر حياتها على السباحة في الماء فحسب، بل تتجول وتتحرك على الأرض أيضا.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أبرز معلومات عن سمكة المادسكبر، وفقا لموقعي "sfzoo" و "roundglasssustain".

-تمت تسمية سمكة الطين بهذا الاسم بسبب قدرتها على المشي والتسلق والقفز خارج الماء.

-تمتلك زعانف صدرية كبيرة تأخذ شكل الأرجل لتساعدها على الحركة.

- يتنفسون الهواء خارج الماء من خلال حجرات الخياشيم الخاصة بهم مع الحفاظ عليها رطبة عن طريق مسحها بزعانفها.

-يتنفسون أيضا من خلال جلدهم، مثل البرمائيات.

-تتحرك عيونهم بشكل مستقل ويمكنهم الرؤية على الأرض وفي الماء.

-تحفر أسماك الطين جحورها عن طريق جمع الطين بأفواهها، للتزواج والحماية من الحيوانات المفترسة وأشعة الشمس.

-تتميز سمكة المادسكبر أيضا بعيونها البارزة التي تقع في أعلى رأسها ونظراتها الحادة.

-تقضي أسماك الطين ثلاثة أرباع وقتها على الأرض.

-تتغذى المادسكبر على الحشرات وديدان الرمل والقشريات الصغيرة.

-تعتمد المادسكبر فقط على خياشيمها للتنفس، وعندما تكون خارج الماء، يمكنها امتصاص الأكسجين مباشرة من الهواء عن طريق جلدها الرطب وبطانة فمها وحلقها.

قرأ أيضا:

نصيحة كادت تنهي حياتها.. مؤثرة سعودية تحذر من "شات جي بي تي"

أصغر 5 ملياردرات في العالم لعام 2025- أعمارهم ستفاجئك

عناكب مقلية وأخطبوط حي.. أغرب 25 وجبة حول العالم

أغرب مطعم في العالم.. الزبائن يأكلون وهم معلّقون في الهواء

عرض زواج بطائرة هليكوبتر يثير الجدل- (فيديو)



