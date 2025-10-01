إعلان

منزل كامل مصنوع من الزجاجات الفارغة.. 10 صور صادمة

كتب : أحمد الضبع

11:00 م 01/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مصنوع من الزجاجات (6)_9
  • عرض 9 صورة
    مصنوع من الزجاجات (3)_6
  • عرض 9 صورة
    مصنوع من الزجاجات (3)_5
  • عرض 9 صورة
    مصنوع من الزجاجات (5)_8
  • عرض 9 صورة
    مصنوع من الزجاجات (2)_3
  • عرض 9 صورة
    مصنوع من الزجاجات (1)_2
  • عرض 9 صورة
    مصنوع من الزجاجات (1)_1
  • عرض 9 صورة
    مصنوع من الزجاجات (4)_7

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الضبع:

في زاوية هادئة من ميشيغان بالولايات المتحدة، هناك منزل يبدو وكأنه خرج من قصة خيالية، جدرانه تتلألأ بألوان الزجاج الفارغ، يحكي قصة رجل واحد قرر أن يحول النفايات إلى فن وإبداع.

وفقا لموقع lushome، كان جون جيه ماكينين، المعماري الفنلندي الأصل، يبحث عن طريقة لبناء منزله بطريقة مبتكرة ومستدامة، وفي عام 1941، قرر أن يستغل آلاف الزجاجات الفارغة التي كانت تتكدس حوله ليحولها إلى مادة بناء، واستخدم أكثر من 60 ألف زجاجة فارغة، وضعها بعناية بحيث تكون قواعدها مواجهة للخارج، لتشكل جدرانًا تنبض بالجمال والابتكار.

ماكينين كان رائدًا في دمج التصميم البيئي مع العمارة، وجعل المنزل تحفة صديقة للبيئة، إذ عملت الزجاجات كعوازل طبيعية تحافظ على حرارة الداخل، وتمنح الجدران مظهرا فريدا يعكس الضوء بألوانه المختلفة.

مع مرور الوقت، أصبح "بيت كاليفا" رمزا عالميا للفكرة الخلاقة في استخدام المواد المعاد تدويرها، وألهم العديد من المصممين حول العالم لتجربة الزجاجات الفارغة كمادة بناء مستدامة، سواء للجدران أو السياج أو حتى الجازبو في الحدائق.

منزل الزجاجات الفارغة الولايات المتحدة قصة خيالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة