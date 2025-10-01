منزل كامل مصنوع من الزجاجات الفارغة.. 10 صور صادمة

كتب- أحمد الضبع:

في زاوية هادئة من ميشيغان بالولايات المتحدة، هناك منزل يبدو وكأنه خرج من قصة خيالية، جدرانه تتلألأ بألوان الزجاج الفارغ، يحكي قصة رجل واحد قرر أن يحول النفايات إلى فن وإبداع.

وفقا لموقع lushome، كان جون جيه ماكينين، المعماري الفنلندي الأصل، يبحث عن طريقة لبناء منزله بطريقة مبتكرة ومستدامة، وفي عام 1941، قرر أن يستغل آلاف الزجاجات الفارغة التي كانت تتكدس حوله ليحولها إلى مادة بناء، واستخدم أكثر من 60 ألف زجاجة فارغة، وضعها بعناية بحيث تكون قواعدها مواجهة للخارج، لتشكل جدرانًا تنبض بالجمال والابتكار.

ماكينين كان رائدًا في دمج التصميم البيئي مع العمارة، وجعل المنزل تحفة صديقة للبيئة، إذ عملت الزجاجات كعوازل طبيعية تحافظ على حرارة الداخل، وتمنح الجدران مظهرا فريدا يعكس الضوء بألوانه المختلفة.

مع مرور الوقت، أصبح "بيت كاليفا" رمزا عالميا للفكرة الخلاقة في استخدام المواد المعاد تدويرها، وألهم العديد من المصممين حول العالم لتجربة الزجاجات الفارغة كمادة بناء مستدامة، سواء للجدران أو السياج أو حتى الجازبو في الحدائق.