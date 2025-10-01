كائنات تخطف القلوب.. 16 صورة لأجمل وألطف حيوانات حول العالم

صور ومعلومات عن البلجيكي توم نوينس.. أول ملك جمال في العالم

الحيوانات اللطيفة لها قدرة خاصة على جذب قلوب الناس حول العالم، سواء من خلال ملامحها أو سلوكها العفوي.

في هذا التقرير، إليكم أجمل وألطف الحيوانات في العالم، وفقا لموقعي "ultimatekilimanjaro" و"cntraveller".

الكوكا

حيوان جرابي صغير من أستراليا، يشتهر بابتسامته الدائمة ويُعرف بلطافته وفضوله تجاه البشر، ويعيش ليليا على الجزر الغربية، ويتغذى على الأعشاب.

صغار البط

تتمتع صغار البط بجاذبية شديدة، خاصة بط اليوسفي المميز بألوانه الزاهية كالأرجواني والبرتقالي، مشاهدتها بجوار الأم في الأنهار مشهد محبوب عالميا.

الباندا الحمراء

تعيش في جبال الهيمالايا والصين، وتتميز بفرائها الأحمر وذيلها الكثيف، كما أنها تجيد التسلق وتتغذى على الخيزران، لكنها مهددة بالانقراض بسبب فقدان الموطن.

صغير الغزال

غزلان الظبي الصغيرة تتميز بجاذبية كبيرة وبقع بيضاء تساعدها على التمويه، وتستطيع الوقوف والمشي خلال ساعة من ولادتها، ما يساعدها على النجاة من المفترسات.

كليبسبرينجر

يطلق عليه "قافز الصخور"، يعيش في شرق وجنوب أفريقيا، ويمتاز بقدرته على القفز بين المنحدرات، و يظل قريبا من شريكه مدى الحياة.

ابن عرس الياباني

يعيش في الجزر اليابانية، يصطاد القوارض على ضفاف الأنهار، ويتحول لون فروه إلى الأبيض شتاء للتمويه بين الثلوج.

ثعلب الفنك

ثعلب صغير ذو آذان ضخمة تساعده في تبديد الحرارة وسماع الفريسة، ويعيش في الصحراء وتكيّف مع قلة المياه والحرارة العالية.

صغير الفيل

ثديي صغير سريع، يتميز بأنفه الطويل الشبيه بخرطوم الفيل، ويعيش في جنوب أفريقيا ويمكنها الركض بسرعة 18 ميلا في الساعة.

البطريق

طيور مائية لا تطير، تستخدم أجنحتها للسباحة، أسرعها بطريق جنتو الذي يسبح بسرعة 36 كم/ساعة، وتتحمل المناخات القاسية بفضل ريشها ودهونها.

الشنشيلة

تعيش في جبال الأنديز وتملك أحد أكثر أنواع الفراء كثيفة تُطلق جزءا من فرائها للهروب من المفترسين، لكنها مهددة بسبب صيد فرائها.