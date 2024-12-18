6 أبراج الأكثر حظا ماديا في 2025.. فلوس كتير واستقرار مالي
كتبت- شيماء مرسي
كشفت هالة حافظ خبيرة عن الأبراج الأكثر حظا ماليا خلال عام 2025.
وقالت هالة خلال استضافتها ببرنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار" وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة: "القوس والعقرب من الأبراج المحظوظة ماليا خلال عام 2025".
وأضافت خبيرة الأبراج: "مواليد برج الجوزاء والسرطان سوف يحققون استقرار مالي ومدخرات كثيرة".
وأشارت: "وسوف يشهد مواليد برج العذراء والثور وفرة مالية كبيرة خلال 2025".
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