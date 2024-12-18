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6 أبراج الأكثر حظا ماديا في 2025.. فلوس كتير واستقرار مالي

11:24 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الأبراج الفلكية

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كتبت- شيماء مرسي

كشفت هالة حافظ خبيرة عن الأبراج الأكثر حظا ماليا خلال عام 2025.

وقالت هالة خلال استضافتها ببرنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار" وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة: "القوس والعقرب من الأبراج المحظوظة ماليا خلال عام 2025".

وأضافت خبيرة الأبراج: "مواليد برج الجوزاء والسرطان سوف يحققون استقرار مالي ومدخرات كثيرة".

وأشارت: "وسوف يشهد مواليد برج العذراء والثور وفرة مالية كبيرة خلال 2025".



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