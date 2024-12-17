5 أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها بين الساعة 9 و11 مساء.. ما السبب؟

كتب – سيد متولي

كشف أحد خبراء التغذية البريطانيين، يدعى توبي كينج، عن خمسة أطعمة لا ينبغي تناولها قبل النوم، إذ تبدو غير ضارة ولكنها قد تسبب مشكلات في أنماط نومك وقدرتك على النعاس.

وإذا ذهبت إلى النوم ما بين الساعة التاسعة مساءً والحادية عشرة مساءً، كعادة الأصحاء الرياضيين، فإن تجنب هذه العناصر قبل ساعتين من ذلك الموعد أمر بالغ الأهمية، إلا إذا كنت من هواة التقلب في الفراش طوال الليل، بحسب express.

ويحذر توبي قائلاً: "ما تأكله قبل النوم يمكن أن يؤثر على أكثر من أحلامك، ويمكن أن يؤثر على جودة نومك بالكامل".

وقد يتجنب معظم الأصحاء بالفعل تناول الكافيين والوجبات الخفيفة السكرية قبل وقت النوم، ولكن وفقًا لتوبي، فإن مجموعة أخرى من الأطعمة قد تفسد النوم، وهي:

البصل

قد يكون البصل هو السبب وراء اضطراب النوم، حيث يتسبب في ارتداد الحمض عند الاستلقاء بعد تناوله مباشرة، والانتفاخ غير المريح بسبب الألياف القابلة للتخمر.

ويوضح توبي: "البصل يسبب مشاكل مضاعفة عندما يتعلق الأمر بالنوم، لا تتسبب هذه الأطعمة في الإصابة بحرقة المعدة فحسب، بل إن أليافها القابلة للتخمير قد تجعلك تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة، وإذا كنت حساسًا، فمن الأفضل تجنبها تمامًا في المساء."

مشروبات البروتين

أما بالنسبة للمشروبات التي تساعد على بناء العضلات، فينصح الخبراء بعدم تناول المشروبات البروتينية قبل النوم، قد يساعد تناولها قبل النوم على استعادة العضلات أثناء النوم، ولكن كن حذرًا لأنها قد تزيد من النشاط الأيضي أثناء وقت الراحة.

يحذر خبير التغذية توبي: "مشروبات البروتين رائعة لاستعادة العضلات، ولكن مشروبات البروتين السكرية قد تستغرق وقتًا أطول للهضم وقد تعطل دورات النوم العميق وتجعلك تشعر بالخمول في اليوم التالي، إذا كنت تشرب البروتين، فحاول شربه في وقت مبكر من اليوم للحصول على نوم أفضل".

الخضروات المخمرة

عندما يتعلق الأمر بالخضروات المخمرة مثل الكيمتشي أو مخلل الكرنب، والمعروفة بتعزيز صحة الأمعاء، ينصح توبي بتجنبها في الليل، ويقول: "يجب أن تحتفظ بالخضروات المخمرة لتناولها في وقت مبكر من اليوم، لأنها قد تسبب الانتفاخ ومشاكل في الجهاز الهضمي في الليل بسبب مستويات البروبيوتيك والحموضة العالية فيها".

الجبن القديم

يكشف توبي أن "الجبن القديم غني بحمض أميني يسمى التيرامين، والذي يمكنه تحفيز إطلاق النورإبينفرين، ويمكن أن يحبط جهود جسمك للاسترخاء، ما يمنحك دفعات من الطاقة عندما تكون هناك حاجة إلى الهدوء".

الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن تساعدك بعض المكونات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على النوم مثل المغنيسيوم والتريبتوفان وفلافانول الكاكاو، ولكن الشوكولاتة الداكنة قد تحتوي أيضًا على منبهات ويجب تجنبها قبل النوم، يوضح توبي: "تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الثيوبرومين وهو منبه طبيعي، كما تحتوي الشوكولاتة الداكنة الحارة أيضًا على الكابسيسين الذي يمكن أن يرفع درجة حرارة جسمك ويجعلك تشعر بالتعب والتعرق في الليل".

بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تساعدك على النوم تشمل:

الكربوهيدرات المعقدة: الأطعمة مثل الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل أو دقيق الشوفان تحفز إطلاق السيروتونين، وهو هرمون يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس.

يحتوي الديك الرومي على التربتوفان، وهو حمض أميني يزيد من إنتاج الميلاتونين ويمكن أن يجعلك نعسًا.

الأسماك الدهنية: تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم النوم.

المكسرات: تحتوي على الميلاتونين، وبعض المكسرات، مثل الفستق، تحتوي على مستويات عالية منه.

الموز: يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تعزيز استرخاء العضلات.

اللوز: يحتوي على الماغنيسيوم الذي يساعد على تعزيز استرخاء العضلات.

الحليب الدافئ: يمكن لمنتجات الألبان الموجودة في الحليب الدافئ أن تساعدك على النوم.

شاي البابونج أو النعناع: هذا الشاي العشبي من المشروبات التي تساعد على النوم.

عصير الكرز الحامض: قد يساعدك على البقاء نائما لفترة أطول والاستيقاظ أقل في الليل.