خبير أبراج يتوقع الفائز في مباراة الزمالك وسموحة.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

يستعد عشاق الكرة المصرية لحقبة جديدة من الإثارة والمتعة، إذ يلتقي اليوم فريقا نادي الزمالك وسموحة في مواجهة نارية، ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024/ 2025، على ستاد برج العرب في تمام الساعة 5 مساءً.

تحدث خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن حظوظ أبرز اللاعبين في المباراة، وجاءت كالتالي:

طاقة لاعبي فريق الزمالك

1- محمد عواد (السرطان)

طاقة برج السرطان تعزز التركيز الذهني والإبداع، ما يدعم عواد في حماية مرماه بمرونة كبيرة.

2- حسام عبد المجيد (الثور)

الثور يُكسبه التوازن، ما يجعله مدافعًا متزنًا وقادرًا على التكيف مع متغيرات المباراة بسلاسة.

3- حمزة المثلوثي برج الأسد

شخصية الأسد تعزز الحس الجماعي، ما يساعده على تقديم دعم دفاعي ممتاز لزملائه.

4- عمر جابر (برج الدلو)

طاقة الدلو تمنحه الثبات وقوة التحمل، ليبقى فعّالاً طوال المباراة.

5- محمود بنتايك (برج العقرب)

الحماس والحركة الديناميكية، التي تميّز برج العقرب، تعزز من فعاليته في الدفاع وتحركاته داخل الملعب.

6- ناصر ماهر (برج الدلو)

الدلو يمنحه الهدوء والتركيز الضروريين لتنظيم اللعب في وسط الميدان.

7- عبد الله السعيد (برج السرطان)

قدرات برج السرطان في الابتكارية تدعم عبد الله في بناء الهجمات وتوزيع الكرة بذكاء وحرفية.

8- محمد شحاتة (الدلو)

الدلو يتميز بالثبات والسيطرة، ما يساعده على تمرير الكرة بدقة وتركيز.

9- ميشالاك (العذراء)

طاقة العذراء تعزز الدقة والتركيز، مما يجعله لاعبًا حاسمًا في الهجوم.

10- ناصر منسي (العقرب)

برج العقرب يمنحه القدرة على التوازن والتمريرات الدقيقة في خط الوسط.

11- مصطفى شلبي (العذراء)

طاقة العذراء تعزز روح التعاون والعمل الجماعي، ما يزيد من فعاليته في الهجوم.

طاقة لاعبي فريق سموحة

1- الهاني سليمان (عقرب)

طاقة العقرب تمنحه المرونة والحماس، ما يجعله قادراً على حماية مرماه بكفاءة عالية.

2- ميدو مصطفى (برج القوس)

طاقة برج القوس تمنحه القوة والتركيز، لكنها قد تدفعه أحيانًا للعنف والتهور غير المبرر.

3- عبد الكريم الوادي (الدلو)

يمتاز بالدقة والالتزام، ما يجعله عنصراً مؤثراً في الهجوم ويعزز من فعاليته في تسجيل الأهداف.

طاقة المديرين الفنيين

- جوزيه جوميز (العذراء - الزمالك)

يتسم بالدقة والتنظيم، ما يساعده في وضع خطط متوازنة وتوجيه تعليمات واضحة للاعبين.

- أحمد سامي (الحمل - سموحة)

يميل الحمل إلى التحمل والتوازن، ما يدعمه في تنظيم فريقه وتوجيهه نحو دفاع قوي ومتماسك.

الأداء المتوقع لكل فريق

- الزمالك

سيعتمد على التمريرات الذكية والهجوم المرن بفضل لاعبي الميزان والدلو، مع دفاع متين يعتمد على طاقة لاعبي الجدي.

- سموحة

سيعتمد على أداء دفاعي محكم مع هجمات مرتدة سريعة، مستفيدًا من طاقة القوس والميزان، ومن المتوقع أن يركز أحمد سامي على تعزيز الدفاع وشن الهجمات المرتدة.

النتيجة المتوقعة

مع تأثير الشمس في العقرب، سيكون هناك حافز إضافي للابتكار والرغبة في الفوز، كما أنّ القمر في الدلو يعزز من التركيز الجماعي والمرونة، وقد تكون المباراة متكافئة، لكن فرصة الزمالك أكبر بفضل التناسق في الفريق وتنظيم الهجمات بشكل فعّال.

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