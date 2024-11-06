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30 صورة| لأول مرة.. صومالية محجبة تنافس على لقب ملكة جمال الكون 2024

06:01 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    جمال ملكة الجمال الصومالية
  • عرض 30 صورة
    جمال الكون
  • عرض 30 صورة
    إطلالة ملكة جمال الصومال
  • عرض 30 صورة
    خديجة عمر ملكة جمال الصومال
  • عرض 30 صورة
    خديجة عمر ملكة جمال
  • عرض 30 صورة
    خديجة ملكة جمال
  • عرض 30 صورة
    صومال
  • عرض 30 صورة
    خديجة ملكة جمال الصومال
  • عرض 30 صورة
    خديجة عمر
  • عرض 30 صورة
    محجبة ملكة جمال
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال 22
  • عرض 30 صورة
    صومالية ملكة جمال
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال الصومال 22
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال الصومال 25
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    ملكة جمال الصومال .
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    ملكة جمال الصومال خديجة عمر
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال الصومال 44
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال صومالية
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال صوماليى
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال محجبة صومالية
  • عرض 30 صورة
    صومالية
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال محجبة من الصومال
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال الكون
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال من الصومال
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال من الصومال45
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال محجبة
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال
  • عرض 30 صورة
    خديجة ملكة جمال الصومال
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال من الصومال تخطف الأنظار
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كتب- أحمد الضبع:

تشهد مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام مشاركة مجموعة من المتسابقات العربيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللاتي يسعين لإيصال أصواتهن إلى العالم رغم التحديات الصعبة التي تواجههن.

ومن بين المتسابقات، جاءت خديجة عمر، ملكة جمال الصومال، التي تعد الأولى في تاريخ البلاد التي تتنافس على هذا اللقب، وأيضًا أول امرأة محجبة تشارك في هذه المسابقة الشهيرة، إذ ستمثل بلادها في نسختها الـ 73 التي ستقام في المكسيك هذا الشهر.

ونشرت خديجة عمر صورًا جديدة من يومها الثاني في المسابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان طويل واسع الأكمام بلون سلموني زاهي، مزين بالكريستال واللؤلؤ، ومحدد بحزام رفيع، ونسّقت إطلالتها مع وشاح برونزي وقرطين من اللؤلؤ الأبيض.

واعتمدت "خديجة" في مكياجها على العيون الدخانية، مع استخدام الماسكارا والرموش المستعارة، وحددت ملامح وجهها بالبودرة البرونزية، بالإضافة إلى لون شفاه حيادي مع لمسة لامعة.

ولدت خديجة عمر في كينيا بمخيم "هاغاديرا" للاجئين، الذي تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي عام 2010، هاجرت عائلتها إلى كندا بحثًا عن حياة أفضل، ومنذ ذلك الحين، حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال الأزياء والجمال.

خديجة هي شخصية متعددة المواهب، تعمل كعارضة أزياء ومؤثرة، إضافةً إلى كونها مصورة فوتوجرافية تنقل قصص الإلهام بصريًا.

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