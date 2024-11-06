30 صورة| لأول مرة.. صومالية محجبة تنافس على لقب ملكة جمال الكون 2024

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كتب- أحمد الضبع:

تشهد مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام مشاركة مجموعة من المتسابقات العربيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللاتي يسعين لإيصال أصواتهن إلى العالم رغم التحديات الصعبة التي تواجههن.

ومن بين المتسابقات، جاءت خديجة عمر، ملكة جمال الصومال، التي تعد الأولى في تاريخ البلاد التي تتنافس على هذا اللقب، وأيضًا أول امرأة محجبة تشارك في هذه المسابقة الشهيرة، إذ ستمثل بلادها في نسختها الـ 73 التي ستقام في المكسيك هذا الشهر.

ونشرت خديجة عمر صورًا جديدة من يومها الثاني في المسابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان طويل واسع الأكمام بلون سلموني زاهي، مزين بالكريستال واللؤلؤ، ومحدد بحزام رفيع، ونسّقت إطلالتها مع وشاح برونزي وقرطين من اللؤلؤ الأبيض.

واعتمدت "خديجة" في مكياجها على العيون الدخانية، مع استخدام الماسكارا والرموش المستعارة، وحددت ملامح وجهها بالبودرة البرونزية، بالإضافة إلى لون شفاه حيادي مع لمسة لامعة.

ولدت خديجة عمر في كينيا بمخيم "هاغاديرا" للاجئين، الذي تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي عام 2010، هاجرت عائلتها إلى كندا بحثًا عن حياة أفضل، ومنذ ذلك الحين، حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال الأزياء والجمال.

خديجة هي شخصية متعددة المواهب، تعمل كعارضة أزياء ومؤثرة، إضافةً إلى كونها مصورة فوتوجرافية تنقل قصص الإلهام بصريًا.

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