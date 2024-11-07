حذرت منها "الصحة".. هذا ما تفعله حقنة البرد بجسمك - مفاجأة

كتب – سيد متولي

حذرت وزارة الصحة والسكان من "حقنة البرد" أو "الخلطة السحرية"، التي يستخدمها بعض المواطنين في الصيدليات لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، إذ قد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.

وكشف دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مخاطر حقنة البرد، في تصريحات لـ "مصراوي"، وتتمثل في:

قد يحدث رد فعل غير طبيعي لجهاز المناعة تجاه مكون أو أكثر من أدوية الحقنة.

قد تتسبب في ردود أفعال خطيرة، تهدد الحياة، وتؤثر على عدة أجهزة بالجسم فى صورة صدمة خطيرة، خاصة فى المرضى بحساسية غير معلومة، أو غير مشخصة، أو مهملة العلاج .

الأعراض:

ضعف المناعة

نشر الفطريات في الجسم

التهابات في الأمعاء

تشنج في المعدة

إسهال حاد

آلام أثناء البلع

فقدان حاسة التذوق

التهاب في الصدر

حبس السوائل داخل الجسم، وحدوث ورم بسبب الكورتيزون

العصبية

الإصابة بقرحة في المعدة

ارتفاع ضغط العين

ارتفاع سكر الدم

ضعف العضلات

قصور في القلب.

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