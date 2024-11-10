جمالها رهيب.. 15 صورة لأول سيدة توجت بلقب ملكة جمال الكون

كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب موعد انطلاق النسخة الثالثة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون، والتي ستشهد تنافسا قويا بين أجمل السيدات من مختلف أنحاء العالم، لكن، هل تساءلت يوما من هي المرأة التي سبقت آلاف الشابات لتكون أول من يحمل لقب ملكة جمال الكون ولتكون بذلك أيقونة للجمال والثقة؟

من هي أول ملكة جمال في الكون؟

كانت الفنلندية الشابة أرمي كوسيلا هي أول من توجت بلقب ملكة جمال الكون عام 1952 عن عمر يناهز 18 عاما، وأحدث تتويجها هذا ضجة كبيرة في العالم، ووضعها على طريق الشهرة العالمية، وفقا لموقعي "insider" و"esquiremag".

بداية متواضعة ونهاية حافلة بالإنجازات

ولدت أرمي كوسيلا في فنلندا عام 1934، وبدأت مسيرتها كعارضة أزياء قبل أن تتوج ملكة جمال كون، وبعد فوزها باللقب، التقت بالعديد من الشخصيات المهمة وشاركت في العديد من الفعاليات الخيرية.

زواج وحياة عائلية

بعد أن سحرت العالم بجمالها وتوجت بلقب ملكة جمال الكون، اتخذت أرمي كوسيلا قرارا غير مسار حياتها.

خلال رحلة إلى الفلبين، التقت بحب حياتها، رجل الأعمال الفلبيني فيرجيليو هيلاريو، قصة حب جمعتهما سرعان ما تطورت، لتقرر التخلي عن لقبها الملكي وتتزوج بحبيبها في خطوة غير مسبوقة في عالم مسابقات الجمال.

عاشت أرمي وفيرجيليو حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب، إلا أن توفي "فيرجيليو" بشكل مفاجئ إثر إصابته بنوبة قلبية، تاركا أرمي وحيدة.

ورغم الصدمة التي تعرضت لها، واصلت مسيرتها الحافلة بالإنجازات، مكرسة وقتها لخدمة المجتمع.

مسيرة حافلة بالإنجازات الخيرية

بعد تقاعدها من العمل، ركزت أرمي على العمل الخيري، حيث أسست العديد من المؤسسات التي تهتم بالمرأة والصحة والتعليم، كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرا لجهودها الإنسانية.

رمز للجمال والأناقة والقوة

أرمي كوسيلا ليست مجرد ملكة جمال، بل هي رمز للجمال والأناقة والقوة، قصتها الملهمة تلهم ملايين النساء حول العالم لتحقيق أحلامهن وتطوير أنفسهن.

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