خطر وشديد الانحدار.. ما قصة أعلى جسر في العالم؟- 15 صورة

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كتبت- شيماء مرسي

يقع جسر بيبانجيانج على ارتفاع أكثر من 565 مترا فوق وادي نهر بيبان بين منحدرين شديدي الانحدار، ما يجعله أعلى جسر في العالم.

ويُعرف أيضا باسم جسر دوج أو "إنجاز الهندسة المستحيلة في الصين، وفق ما أورد موقع "odditycentral".

ويقع جسر بيبانجيانج بالقرب من الحدود بين مقاطعتي قويتشو ويوننان في واحدة من أكثر المناطق الجبلية في الصين، وتطلب هذا المبنى الكثير من ابتكارات التصميم والتقنيات الجديدة لدرجة أن الشركة التي بنته فازت بميدالية جوستاف ليندنثال الذهبية، والتي تعتبر "جائزة نوبل" في مجال بناء الجسور.

واكتمل بناء أعلى جسر في العالم في عام 2016، ويربط بين مقاطعتي قويتشو ويوننان، وهذا ساهم في فتح المنطقة بأكملها وإمكانية وصول السيارات والشاحنات.

وجسر بيبانجيانج دوجي الصيني هو أول جسر في العالم يتجاوز حاجز ارتفاع 500 متر، وهو ما يعادل مبنى مكون من 200 طابق، وأول جسر يحمل لقب "أعلى جسر في العالم".

وكان بناؤه تحديا كبيرا بسبب التضاريس الشديدة في المنطقة والرياح القوية، ويمتد جسر دوج على مساحة 720 مترا فوق وادي نهر بيبان بين منحدرين من الحجر الجيري شديد الارتفاع والانحدار، كما إنه مدعوم مباشرة بكابلات متصلة بأبراج، ما يساعد على توزيع الحمل بالتساوي.

وفي عام 1994، لم يكن في الصين سوى جسر واحد يزيد ارتفاعه عن 122 مترا، ولكن اليوم أصبحت موطنا لأعلى 10 جسور في العالم، وأكثر من 50 منها يزيد ارتفاعه عن 152 مترا.

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