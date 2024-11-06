مشروب قد يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري وضغط الدم

كتب – سيد متولي

إذا كنت حريصًا على تناول شيء صحي، فمن المرجح أن تختار العصائر أو مشروبات البروتين أو أي شيء أخضر، لكن الأبحاث تشير إلى أن مشروبًا ساخنًا معينًا أكثر فائدة مما قد تتوقعه - وهذا خبر جيد لأولئك الذين يحبون الحلويات.

في الشهر الماضي فقط، أشاد الباحثون بمكون رئيسي في هذا المشروب بسبب "الفلافونويدات" المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، ويعتقد أنه عند تناولها، لديها القدرة على تقليل الكوليسترول السيئ، وبالتالي تقليص خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو النوبات القلبية، في حين توفر أيضًا فوائد محتملة "للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2"، بحسب express.

ومن المدهش أن المكون المذكور هو الشوكولاتة، وما هو المشروب الأفضل للاستمتاع به من الشوكولاتة الساخنة؟، يوضح موقع Healthline ، أن المكون ليس أي شوكولاتة عادية بل الكاكاو - النسخة الخام غير المعالجة من الكاكاو.

في كثير من الأحيان، تحتوي منتجات الكاكاو على كمية قليلة جدًا من السكر أو لا تحتوي عليه على الإطلاق.

ويضيف الخبراء في Healthline: "الكاكاو الخام أقل معالجة بشكل عام وأكثر كثافة من حيث العناصر الغذائية من معظم منتجات الكاكاو الأخرى".

"لتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة المغذي بدون كميات كبيرة من السكر المضاف، أضف ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو إلى كوب من الحليب الساخن حسب اختيارك، ثم رش القليل من القرفة وحلي المشروب بقليل من العسل."

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