رجل يجلس على صندوق ألعاب نارية والنهاية صادمة.. لن تتوقع ما حدث له

كتبت- شيماء مرسي

في حادثة مروعة، توفي رجل يدعى "راهن ساباريش" من بنغالورو بعد أن جلس على صندوق ألعاب نارية مشتعلة بعد قبول تحدي أصدقائه للفوز بعربة "توك توك" جديدة.

وانتشر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله بواسطة كاميرا CCTV على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "hindustantimes".

وكان البالغ من العمر 32 عاما وأصدقائه تحت تأثير الكحول وقرروا القيام بهذه اللعبة الخطيرة.

وفي الفيديو شوهد "ساباريش" جالسا على صندوق به مفرقعات وألعاب نارية قوية تنفجر في كل مكان ما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف، وتم نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة وفاته وألقت القبض على 6 أشخاص، وتم توجيه تهمة القتل غير العمد إلى جميع المتهمين.

32-yr-old Shabarish d!ed after a box of Crackers burst under his butt in Konanakunte, South Bengaluru. His friends had promised to buy him an autorickshaw if he won the challenge of sitting on a box of bursting crackers

