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رجل يجلس على صندوق ألعاب نارية والنهاية صادمة.. لن تتوقع ما حدث له

05:01 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

رجل يجلس على صندوق ألعاب نارية لسبب غريب

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كتبت- شيماء مرسي

في حادثة مروعة، توفي رجل يدعى "راهن ساباريش" من بنغالورو بعد أن جلس على صندوق ألعاب نارية مشتعلة بعد قبول تحدي أصدقائه للفوز بعربة "توك توك" جديدة.

وانتشر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله بواسطة كاميرا CCTV على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "hindustantimes".

وكان البالغ من العمر 32 عاما وأصدقائه تحت تأثير الكحول وقرروا القيام بهذه اللعبة الخطيرة.

وفي الفيديو شوهد "ساباريش" جالسا على صندوق به مفرقعات وألعاب نارية قوية تنفجر في كل مكان ما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف، وتم نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة وفاته وألقت القبض على 6 أشخاص، وتم توجيه تهمة القتل غير العمد إلى جميع المتهمين.

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رجل يجلس على صندوق ألعاب نارية لسبب غريب راهن ساباريش صندوق ألعاب نارية
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