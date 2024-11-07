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تفسير صادم لـ حلم السقوط من مكان عال.. لن تتوقعه

09:01 م الخميس 07 نوفمبر 2024

حلم السقوط من مكان عال

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كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن استيقظت من نوم عميق وأنت تشعر بالرعب والخوف بعد حلم بالسقوط من مكان مرتفع؟، هذا الحلم الشائع يحمل في طياته الكثير من المعاني والدلالات التي تشغل بال الكثيرين.

في هذا الصدد، أوضحت مفسرة الأحلام مليكة أيمن عبر استضافتها ببرنامج "القاهرةا ليوم"، المُذاع عبر قناة "ألفا اليوم"، أن حلم السقوط من مكان عال يعكس في الغالب حالة من القلق والتوتر النفسي التي يعيشها الحالم.

وأضافت أن هذا الحلم يرمز إلى الشعور بالخوف من الفشل أو عدم الأمان، وقد يكون ناتجا عن ضغوط الحياة اليومية أو تحديات تواجهها الحالم.

ولم تتوقف الدلالات عند هذا الحد، ربطت مفسرة الأحلام هذا الحلم أيضا بالحسد، مشيرة إلى أن الحسد قد يكون السبب وراء رؤية هذا الحلم، فالحسد يؤثر سلبا على الحالة النفسية والجسدية للإنسان، ما يتسبب في ظهور مثل هذه الأحلام المزعجة.

وأضافت أن الحسد يؤدي إلى إصابة الحالم بالسحر، ما يعزز من الشعور بالخوف والقلق.

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حلم السقوط تفسير حلم
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