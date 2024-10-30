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صورة فضحتها.. هذا ما حدث مع سيدة حاولت تهريب مخدرات في أحد المطارات

06:30 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

القبض على سيدة تهرب مخدرات بطريقة عير متوقعة

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كتب – سيد متولي

ألقى مسؤولو المطار في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، القبض على برازيلية حاولت تهريب مخدرات.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، أثارت السيدة الشكوك بتصرّفاتها، وخلال محاولتها تبرئة نفسها، أظهرت بالخطأ صور مخدرات على هاتفها المحمول، ليتم القبض عليها.

وأكدت لاريسا لينز، 27 عاما، لضباط المطار، أن هدفها استكمال السياحة في بريطانيا، بعدما أنهت جولتها في فرنسا، والبرتغال، كما أنكرت أي نشاط غير قانوني بإظهار صور عن الفترة التي قضتها في فرنسا، لكن تصفح الصور على هاتفها، كشف صورة مخدرات.

واعترفت السيدة بأنها ابتلعت وأخفت في أحشائها وملابسها نحو 100 حبة كوكايين تقدر بحوالى 92 ألف دولار، لتقرر محكمة الجنايات في المملكة المتحدة ترحيلها إلى البرازيل، على أن تستكمل مدة سجنها 3 أعوام في موطنها.

ولا يوجد في سجل "لاريسا" إدانات سابقة في المملكة المتحدة أو في البرازيل، حيث دافعت محاميتها لورا بروم بأنه غّرر بموكلتها التي تعيش اليأس المطلق والفقر، فاضطرت بسبب العوز إلى أعمال غير قانونية.

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