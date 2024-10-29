عطل مفاجئ في سوبر ماركت يحوّل رجلا عاديا إلى مليونير.. ماذا حدث؟

نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، تحولت زيارة عادية إلى متجر بقالة إلى نقطة تحول جذرية في حياة رجل أمريكي من ولاية إلينوي، بسبب عطل بسيط في ماكينة بيع تذاكر اليانصيب، ودون مقدمات وجد نفسه فجأة يمتلك ثروة طائلة تقدر بـ9.2 مليون دولار.

قال الفائز المحظوظ إنه كان يشتري بعض الأغراض من المتجر كأي يوم آخر، وعندما قرر شراء تذكرة يانصيب، فوجئ بتعطّل الآلة عن العمل، وفقًا لموقع "The Sault Star".

وبينما كان يشعر بالإحباط من هذا العطل، قرر شراء تذكرة مختلفة عن المعتاد، ولم يكن يعلم هذا الرجل أن هذا القرار العشوائي بدافع الإحباط، سيغيّر مجرى حياته تمامًا.

ففي صباح اليوم التالي، اكتشف أن التذكرة التي اشتراها بشكل عشوائي، هي الفائزة بالجائزة الكبرى.

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