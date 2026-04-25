الداخلية: ضبط 93 ألف مخالفة مرورية و30 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:28 م 25/04/2026

الداخلية تضبط 93 ألف مخالفة مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 93,620 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.كما تم فحص 972 سائقًا، وتبين إيجابية 30 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات مكثفة لضبط المخالفات على الطرق والمحاور

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 520 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

استهداف السائقين تحت تأثير المخدر وفحص مئات الحالات

كما تم فحص 93 سائقًا، وتبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

