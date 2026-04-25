أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت.. ارتفاع الطماطم

كتب : آية محمد

12:24 م 25/04/2026

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والكوسة، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و27.5 جنيه، بزيادة 5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و10 جينهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و23 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

