طارق الشناوي يعلق على تصريحات رئيس الجالية المصرية بفرنسا عن هاني شاكر

كتب : هاني صابر

11:33 ص 25/04/2026

المطرب هاني شاكر

تصدر اسم المطرب الكبير هاني شاكر، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب التصريحات الأخيرة عن أزمته الصحية.

تصريحات طارق الشناوي عن رئيس الجالية المصرية بفرنسا

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، على تصريحات رئيس الجالية المصرية بفرنسا، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "رئيس الجالية المصرية في فرنسا لا يحق له أن يتحدث عن الحالة الصحية لهاني شاكر لأنه حقيقة لا يعرف أي شيء عن هاني شاكر".

طارق الشناوي: لا نملك إلا الدعاء لـ هاني شاكر

وتابع: "ما هو معنى أن يتناول في مداخلة تليفزيونية كل التفاصيل عن هاني والكل يعلم أنه لا يعلم وغير مسموح له أو لغيره أن يعرف بالضبط طبيعة الوضع الصحي لمطربنا الكبير الذي لا نملك له الآن سوى الدعاء بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية".

وأضاف الشناوي: "أتمنى عندما لا نعلم إجابة سؤال أن نتحلى بفضيلة الصمت والاعتذار عن الاجابة" .

يذكر أن، الفنانة نادية مصطفى نشرت خلال الأيام الماضية بيان يخص التصريحات المتداولة عن حالة هاني شاكر، قائلة: "نرجو تحري الدقة قبل نشر أو نقل أي خبر وعدم الانسياق وراء التصريحات المتضاربة التي تزيد من حالة القلق والبلبلة، أما عن حالته حاليا فهو ما زال تحت الملاحظة بعد إنتكاسة الفشل التنفسي التي تعرض لها.. مع خالص الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يعود لجمهوره ومحبيه سالما معافى".


اقرأ أيضا:

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"

فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها: "واخدة عين جامدة أوي"

أحدث الموضوعات

مشاري العفاسي: المصريون حائط الصد لمحاولات إشعال الفتنة بين مصر والخليج
أخبار مصر

مشاري العفاسي: المصريون حائط الصد لمحاولات إشعال الفتنة بين مصر والخليج
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق متهم بالعمل لصالح الموساد في أصفهان
شئون عربية و دولية

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق متهم بالعمل لصالح الموساد في أصفهان
لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور
أخبار المحافظات

لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور
بشرى تنشر صورًا من أحدث ظهور على "إنستجرام".. والجمهور يعلق
زووم

بشرى تنشر صورًا من أحدث ظهور على "إنستجرام".. والجمهور يعلق
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الخميس
أخبار مصر

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الخميس

