8 طرق تطرد السموم من الكلى وتحمي قلبك

كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يسبب اتباع بعض العادات الخاطئة في الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل مرض الكلى المزمن، ومع ذلك، من الممكن تحسين صحة الكلى من خلال بعض الممارسات الصحية.

وفيما يلي 6 طرق لإزالة السموم من الكلى بشكل طبيعي، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

البقاء رطبا:

يساعد شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم الكلى على تصفية السموم بكفاءة والحفاظ على توازن السوائل.

كما يسهم شرب كمية كافية من الماء في طرد السموم من الجسم ومنع الإصابة بحصوات الكلى.

الحد من تناول الملح:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح في النظام الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما قد يؤثر على وظائف الكلى بمرور الوقت.

ويمكن أن يساعد تقليل تناول الملح والتركيز على الأطعمة الطبيعية في حماية الكلى وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

البقاء نشطا:

يسهم النشاط البدني المنتظم في التحكم في الوزن وضغط الدم ومستويات السكر في الدم وهي عوامل مهمة لصحة الكلى.

كما تزيد أنماط الحياة المستقرة من خطر الإصابة بالسمنة ومضاعفات الكلى المرتبطة بها.

تجنب التدخين والكحول:

قد يؤدي التدخين إلى ارتفاع ضغط الدم والتأثير بشكل مباشر على وظائف الكلى وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى.

تجنب الأدوية المتاحة دون وصفة طبية:

يمكن أن تضر مسكنات الألم بوظائف الكلى بمرور الوقت، لذا يجب تناول جميع الأدوية باعتدال وبعد استشارة الطبيب.

لا تتجاهل الأعراض:

في حالة مواجهة أي أعراض مثل تغيرات في وتيرة التبول، أو وجود دم في التبول، أو التهاب في القدمين أو الكاحل أو الوجه، أو تشنجات عضلية، أو ضيق في التنفس، أو غثيان، أو تعب، يجب عليك إجراء اختبار وظائف الكلى واستشارة الطبيب.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن:

يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الأطعمة المصنعة وغني بالفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما السببان الرئيسيان لأمراض الكلى في جميع أنحاء العالم.

كما يساعد النظام الغذائي المتوازن الذي يتضمن الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل العدس والتوت والخضروات الورقية، في تقليل الإجهاد التأكسدي على الكلى.

البقاء نشطا:

الخمول والجلوس لفترات طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض الكلى والكبد والقلب.

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