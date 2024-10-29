فوائد غير متوقعة لتناول الفول يوميا.. وهذا تأثيره على العظام

كتبت- شيماء مرسي:

تناول الفول بكميات محددة، قد يُسهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

وكشف موقع "هيلث لاين" الطبي عن تأثير تناول الفول على صحة العظام والوقاية من الأنيميا.

ما تأثير تناول الفول على فقر الدم؟

يساعد تناول الفول على زيادة مستويات الحديد في الدم، مما يُحسن من أعراض فقر الدم ويساهم في الوقاية من الأنيميا.

ما تأثير تناول الفول على العظام؟

يحتوي الفول على المنجنيز والنحاس، ما قد يُسهم في تقوية العظام، الحفاظ عليها، وتقليل آلام المفاصل.

فوائد أخرى للفول

- تقوية المناعة.

- الوقاية من مرض باركنسون.

- منع العيوب الخلقية.

- ضبط مستويات ضغط الدم.

فقدان الوزن.



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