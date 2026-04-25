مشاري العفاسي: المصريون حائط الصد لمحاولات إشعال الفتنة بين مصر والخليج

كتب : محمد عبدالناصر

12:25 م 25/04/2026

الشيخ مشاري راشد العفاسي

أشاد القارئ مشاري راشد العفاسي، بمواقف الشعب المصري تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا قوة ارتباط المصريين بثوابتهم الدينية وتمسكهم بقيمهم.

وقال "راشد"، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن محاولات بعض الأطراف للنيل من مكانة القرآن الكريم أو الصحابة وأمهات المؤمنين في قلوب المصريين لم تنجح.

وأضاف أن محاولات جماعة الإخوان المسلمين لإثارة الخلاف بين دول الخليج والشعب المصري لم تحقق أهدافها، فالشعب المصري غيور على أمته العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن اسم الداعية وليد إسماعيل يثير الجدل لدى البعض، موجهًا له الشكر على مواقفه، ومثمنًا ما وصفه بدوره في الدفاع عن القضايا الدينية.

