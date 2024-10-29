7 أعراض صادمة تكشف سرطانا خطيرا ينتشر بصمت في جسمك.. احذر تجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

سرطان المريء هو نمو غير طبيعي للخلايا في أنسجة المريء، حيث تتكاثر بشكل غير منضبط وتشكل أورامًا يمكن أن تغزو الأنسجة المجاورة، وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ولا يسبب المرض أعراضًا في البداية، ولكن مع تطوره تظهر علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic".

أعراض سرطان المريء

- صعوبة في البلع.

- ألم في الحلق أو الظهر، خلف عظم الصدر أو بين لوحي الكتف.

- القيء أو السعال المصحوب بالدم.

- حرقة في المعدة.

- بحة في الصوت أو سعال مزمن.

- فقدان الوزن غير المبرر.

أسباب سرطان المريء

توجد عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، منها:

- التدخين.

- شرب الكحول.

- السمنة أو زيادة الوزن.

- الإصابة بمتلازمة باريت والارتجاع الحمضي المزمن.

- بعض الاضطرابات الأخرى، مثل مرض الارتخاء المريئي أو التيلوز، وهو اضطراب وراثي نادر.

مدى سرعة تطور سرطان المريء أو تفاقمه

ينمو سرطان المريء بسرعة كبيرة، حيث يتمدد المريء حول الورم أثناء نموه، ولهذا السبب لا يعاني الأشخاص من الأعراض حتى يبدأ السرطان بالانتشار.

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