إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان في ظل انتهاك وقف إطلاق النار

أعلنت وسائل إعلام لبنانية سماع دوي انفجارات في مدينة الخيام قضاء مرجعيون جنوب لبنان.فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حولا.

وفي وقت سابق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سلسلة غارات على جنوب لبنان زاعما أنه استهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لـحزب الله في ثلاث مناطق جنوبي لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له أن سلاح الجو "هاجم الليلة الماضية منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق دير الزهراني وكفر رمان والسامية جنوب لبنان".

كما ذكر أن المنصات المستهدفة كانت تشكل "تهديدا حقيقيا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل".

سقوط ضحايا في قصف إسرائيلي

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية سقوط نحو 6 شهداء بغارات إسرائيلية جنوبي البلاد، الجمعة، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار في الحرب التي اندلعت منذ أكثر من 6 أسابيع بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان 24 أبريل أدت إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح اثنين".

وفي سياق متصل، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدة طائرات مسيّرة مفخخة أُطلقت في وقت سابق من قبل حزب الله باتجاه قواته جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن هذه المسيّرات انفجرت قرب القوات دون تسجيل إصابات.

بينما أعلن حزب الله اللبناني مساء الجمعة، أنه استهدف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتوغل جنوب لبنان مؤكدا إصابتها.