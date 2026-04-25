انفراجة أزمة المياه بالجيزة.. التشغيل يعود تدريجيًا للمناطق المتضررة

كتب : محمد نصار

11:57 ص 25/04/2026

قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عودة المياه تدريجيًا وبصورة طبيعية إلى المناطق التي تأثرت بالانقطاع، والتي شملت: شارع البحر الأعظم ومتفرعاته حتى ميدان الجيزة ومتفرعاته، ومنطقة المنيب، ومنطقة الكونيسة حتى عزبة البكباشي، ومنطقة العمرانية، ومنطقة فيصل، والهرم، وكفر طهرمس، وكعابيش، والرماية، والمنشية، وكفر غطاطي، والسيسي، والمطبعة، واللبيني.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الوصلات والمحابس بخط المياه قطر 1000 مم، داخل غرفة المحابس، عقب محطة مترو أم المصريين بشارع ربيع الجيزي.

