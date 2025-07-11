كيفية الوقاية من حساسية الطعام عند الأطفال؟

أشارت دراسة أسترالية حديثة نُشرت في "مجلة الحساسية والمناعة السريرية" إلى أن هناك طريقة قد تقلل بشكل كبير من خطر إصابة الأطفال بالحساسية الغذائية.

أجرى باحثون من معهد أبحاث الأطفال الأسترالي دراسة كشفت أن إدخال البيض ومعجون الفول السوداني إلى النظام الغذائي للرضع في عمر الستة أشهر تقريباً يقلل بشكل ملحوظ من خطر تطور الحساسية الغذائية الخطيرة.

قارنت الدراسة مجموعتين من الأطفال المعرضين لخطر عالٍ للإصابة بالحساسية: مجموعة تلقت البيض والفول السوداني بعد عمر العشرة أشهر، ومجموعة أخرى بدأت بتناول هذه الأطعمة في عمر الستة أشهر.

أظهرت النتائج انخفاضاً جذرياً في معدلات الحساسية لدى المجموعة الثانية، حيث انخفضت نسبة حساسية البيض من 12% إلى 3%، وحساسية الفول السوداني من 6% إلى 1%، وفقا لموقع "لينتا.رو".

أهمية توعية الآباء

شدد الباحثون على ضرورة إيصال هذه الإرشادات الجديدة للآباء بوضوح وسرعة، فزيادة وعي العائلات بهذه التوصيات يمكن أن يسهم في انخفاض معدلات انتشار الحساسية الغذائية على مستوى المجتمع ككل.

اقرأ أيضا:

تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

بعد إصابة الفنان أمير صلاح.. علامات تكشف الإصابة بتمدد الشرايين في المخ

"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير



