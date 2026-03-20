إيران: قصفنا إسرائيل بصواريخ فائقة الثقل متعددة الرؤوس

كتب : محمود الطوخي

01:32 ص 20/03/2026

الوعد الصادق 4

أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع إصدار بيان الحرس الثوري الذي كشف تفاصيل الأسلحة المستخدمة والأهداف العسكرية وتوجيه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

أهداف بيان الحرس الثوري

أكد بيان الحرس الثوري أن الموجة الـ66، استهدفت مواقع عسكرية ومواقع دعم لوجستي داخل إسرائيل.

قبل ذلك، أوضح التلفزيون الإيراني، أن الرشقات الصاروخية ضمن الموجة ستصل إلى أهدافها خلال ساعة واحدة.

الأسلحة المستخدمة في الهجوم

وكشف الحرس الثوري، عن استخدام أنظمة تعمل بالوقود الصلب والسائل، وهي صواريخ فائقة الثقل دقيقة الإصابة ومتعددة الرؤوس في هذه الموجة.

وأشار إلى أن الصواريخ المستخدمة هي قدر وخرمشهر وخيبر شكن، إلى جانب طائرات مسيرة تدميرية.

الحرس الثوري وأبرز إنجازات نتنياهو وترامب

وجه بيان الحرس الثوري رسالة واضحة، معتبرا أن "احتجاز سكان الأراضي المحتلة لفترات طويلة في الملاجئ أبرز إنجازات نتنياهو وترامب في هذه الحرب".

وفي أثناء ذلك، دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة وكافة مناطق الشمال الإسرائيلي، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة هزت أرجاء المدينة المقدسة.

وأفادت تقارير أولية برصد تحركات لصواريخ إيرانية تتجه نحو منطقة المركز التي تضم تل أبيب ومحيطها، مما دفع الملايين إلى الملاجئ في حالة من الذعر غير المسبوق.

تأتي هذه التطورات وسط عاصفة عسكرية أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية.

