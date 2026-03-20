الدوري الإنجليزي

بورنموث

22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

22:00

ريال سوسيداد

الدوري الإيطالي

كالياري

19:30

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

21:45

أودينيزي

مواجهة مصر.. رينارد يعلن قائمة السعودية لبرنامج الأعداد لكأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

12:00 ص 20/03/2026
    هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا
    هيرفي رينارد
    هيرفي رينارد داخل غرفة الملابس
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (4)
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي يقام خلال أيام "فيفا" الدولية لشهر مارس، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.


رينارد يعلن قائمة السعودية لمعسكر مارس


وضمت قائمة النسور 25 لاعباً وهم نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري وفراس البريكان.


تفاصيل معسكر السعودية لوديتي مصر وصربيا


ويقام المعسكر في جدة وجمهورية صربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، إذ يلتقي المنتخب السعودي ودياً مع منتخب مصر يوم 27 مارس على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة صربيا يوم 31 مارس.


وفي الوقت ذاته، سيقام معسكر موازٍ للمنتخب الوطني الرديف في جدة تحت إشراف هيرفي رينارد وقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو المدير الفني للمنتخب تحت 23 عاماً، بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين عن قرب، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الشباب ليكونوا ضمن خيارات الجهاز الفني قبل المنافسات المقبلة.

هيرفي رينارد منتخب السعودية كأس العالم 2026

هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب
شئون عربية و دولية

