أرسلت المملكة المتحدة فريق تخطيط عسكري للعمل مع الولايات المتحدة على وضع خطة تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

تفاصيل خطة إعادة فتح مضيق هرمز

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا مسؤول دفاعي بريطاني الخميس إن المملكة المتحدة أرسلت مجموعة صغيرة من المخططين العسكريين للعمل مع الولايات المتحدة في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى "خطة جماعية قابلة للتطبيق" من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول أن المخططين سينضمون إلى الأفراد البريطانيين الذين يعملون بالفعل مع القيادة المركزية الأمريكية.

تحركات أمريكية بهدف إعادة فتح مضيق هرمز

ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها جاهدين للرد على إغلاق إيران الفعلي للممر المائي الحيوي، بعد أن شنت أمريكا وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني إلى دعم الحلفاء من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه جادل كذلك بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مثل هذه المساعدة.

موقف الحلفاء من إعادة فتح مضيق هرمز

في الوقت نفسه، أكد الشركاء أنه من غير المرجح إرسال أصول عسكرية إلى المضيق وسط الأعمال العدائية النشطة.

وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان في بيان مشترك الخميس: "نعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق".