إعلان

بريطانيا ترسل خبراء إلى أمريكا للمشاركة في خطط إعادة فتح مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

01:21 ص 20/03/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أرسلت المملكة المتحدة فريق تخطيط عسكري للعمل مع الولايات المتحدة على وضع خطة تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

تفاصيل خطة إعادة فتح مضيق هرمز

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا مسؤول دفاعي بريطاني الخميس إن المملكة المتحدة أرسلت مجموعة صغيرة من المخططين العسكريين للعمل مع الولايات المتحدة في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى "خطة جماعية قابلة للتطبيق" من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول أن المخططين سينضمون إلى الأفراد البريطانيين الذين يعملون بالفعل مع القيادة المركزية الأمريكية.

تحركات أمريكية بهدف إعادة فتح مضيق هرمز

ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها جاهدين للرد على إغلاق إيران الفعلي للممر المائي الحيوي، بعد أن شنت أمريكا وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني إلى دعم الحلفاء من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه جادل كذلك بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مثل هذه المساعدة.

موقف الحلفاء من إعادة فتح مضيق هرمز

في الوقت نفسه، أكد الشركاء أنه من غير المرجح إرسال أصول عسكرية إلى المضيق وسط الأعمال العدائية النشطة.

وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان في بيان مشترك الخميس: "نعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران مضيق هرمز أمريكا وإسرائيل بريطانيا أسعار النفط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميًا.. 9 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)

"الفقي" عن زيارة السيسي للإمارات وقطر: رئيس أكبر جيش عربي يدعم الأشقاء
العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
اليوم الـ20 للحرب في إيران: استهداف "الشبح الأمريكي" وحصانة لمنشآت الطاقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

