تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

شيخ الأزهر يحذر من فهم الخوارج الخاطئ للكبائر

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اسم الله "العفو" يعني إسقاط الذنوب وما يترتب عليها من عقاب، موضحًا أن العبد في الأصل مستحق للعذاب بسبب مخالفاته، لكن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالعفو والصفح.

خالد الجندي: وصف سيدنا يونس بالعبد تكريم ومقام عظيم عند الله

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بعض الناس قد يتوقفون عند وصف سيدنا يونس عليه السلام بأنه "أبق"، متسائلين عن مناسبة هذا التعبير لنبي كريم.

وقال "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" إن كلمة "أبق" كانت تُستخدم قديمًا لوصف العبد الهارب، لكن استخدامها في حق سيدنا يونس لا يعني خروجه عن طاعة الله، بل على العكس يؤكد ثبوت عبوديته لله عز وجل.

حسام موافي يحذر: اصفرار العين جرس إنذار لمرض خطير في الكبد

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن اصفرار العين من أخطر العلامات التي قد تظهر على الإنسان، موضحًا أنه يعد مؤشرًا واضحًا على الإصابة بمرض اليرقان.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" عبر قناة "صدى البلد" إن هذه العلامة لا يمكن تجاهلها؛ لأنها قد تكشف عن مشكلات صحية خطيرة تتطلب التدخل الطبي السريع.

المفتي: الأعياد في الإسلام "طاقة رحمة" تعزز التلاحم وتحقق التوازن

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن الأعياد في الإسلام تكشف عمق الفلسفة الإسلامية في تحقيق التوازن بين العبادة والترويح عن النفس.

وقال المفتي خلال برنامج “حديث المفتي” على فضائية “الحياة” إن حكمة الله تعالى اقتضت أن يحيا المسلم حياة متوازنة؛ فكما فرض العبادات، حث أيضًا على الترويح عن القلوب بما هو مباح، موضحًا أن الأعياد تأتي عقب إتمام فرائض كبرى لتكون شكرًا لله على التوفيق للطاعة.

شيخ الأزهر: ترك الصلاة أو الصوم ذنب عظيم لكنه لا يُعد كفرًا

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم يعد ذنبًا عظيمًا، لكنه لا يُعد كفرًا، موضحًا أن الكفر مرتبط بإنكار أركان الإيمان القلبية، مثل الإيمان بالله أو باليوم الآخر، وليس بترك عمل أو ارتكاب معصية.