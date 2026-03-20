وافق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تشكيل لجنة دائمة داخل الإدارة المركزية لشئون المعلمين، تتولى تلقّي وفحص طلبات المعلمين، والتأكد من صحة المستندات المرفقة، ودراسة كل حالة بشكل فردي قبل عرضها على الجهة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

المستندات المطلوبة

أوضحت الوزارة المستندات الواجب تقديمها للمعلمين الراغبين في عدم استمرار الخدمة بعد سن المعاش، وتشمل:

- طلب اعتذار رسمي معتمد من الإدارة التعليمية.

- صحيفة أحوال معتمدة من الجهات المختصة.

- نسخة من بطاقة الرقم القومي.

- الشهادات الطبية التي تثبت الحالة الصحية للمعلم.

آلية تقديم الطلبات وفحصها

أشارت المديريات التعليمية، إلى أن عملية تقديم الطلبات لا تقتصر على تجميع المستندات، بل تتضمن خطوات محددة لضمان وصولها رسميًا للجهات المعنية.

وتتمثل الآلية في إرسال أصول المستندات من الإدارة التعليمية عبر مندوب معتمد إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية التعليمية، تمهيدًا لعرض الطلب على الجهة المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

