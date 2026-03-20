إعلان

التعليم توضح إجراءات المعلمين الراغبين بعدم مد الخدمة بعد التقاعد

كتب : أحمد الجندي

02:30 ص 20/03/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تشكيل لجنة دائمة داخل الإدارة المركزية لشئون المعلمين، تتولى تلقّي وفحص طلبات المعلمين، والتأكد من صحة المستندات المرفقة، ودراسة كل حالة بشكل فردي قبل عرضها على الجهة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

المستندات المطلوبة

أوضحت الوزارة المستندات الواجب تقديمها للمعلمين الراغبين في عدم استمرار الخدمة بعد سن المعاش، وتشمل:

- طلب اعتذار رسمي معتمد من الإدارة التعليمية.

- صحيفة أحوال معتمدة من الجهات المختصة.

- نسخة من بطاقة الرقم القومي.

- الشهادات الطبية التي تثبت الحالة الصحية للمعلم.

آلية تقديم الطلبات وفحصها

أشارت المديريات التعليمية، إلى أن عملية تقديم الطلبات لا تقتصر على تجميع المستندات، بل تتضمن خطوات محددة لضمان وصولها رسميًا للجهات المعنية.

وتتمثل الآلية في إرسال أصول المستندات من الإدارة التعليمية عبر مندوب معتمد إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية التعليمية، تمهيدًا لعرض الطلب على الجهة المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
رسميًا.. 9 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)
جنة الصائم

مواجهة مصر.. رينارد يعلن قائمة السعودية لبرنامج الأعداد لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

مصرع 3 وإصابة 4 في انفجار أسطوانة غاز بمول بدمياط الجديدة
أخبار المحافظات

هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب
شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

