شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، متابعيه برسالة مؤثرة بمناسبة يوم الأب مستعيداً ذكرى والده الراحل.



ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بأطفاله الخمسة كريستيانو جونيور، ألانا، ماتيو، إيفا، وبيلا إزميرالدا.



كما تضمن المنشور صورة قديمة له في شبابه برفقة والده خوسيه دينيس أفيرو، الذي توفي عام 2005 عن عمر ناهز 52 عاماً، مع تعليق:"من أين أتيت، ولمن أعيش يوم أب سعيد".

وكان أفيرو يعمل مسؤولاً عن المعدات في نادي أندورينها المحلي في ماديرا، إذ لعب دوراً في بداية مسيرة ابنه الكروية.



سبب وفاة والد كريستيانو رونالدو



وتوفي أفيرو بسبب فشل في الكبد، وكان رونالدو في عامه الثاني فقط مع مانشستر يونايتد.



وكان رونالدو اعترف سابقاً بأن علاقته بوالده لم تكن سهلة خلال حياته، بسبب معاناته من إدمان الكحول، مشيراً في مقابلة عام 2019:"لم أتعرف عليه بشكل كامل ولم نتحدث أبداً بشكل طبيعي، كان الأمر صعباً".



ترتيب النصر في دوري روشن

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

