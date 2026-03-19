الدوري التركي

بشكتاش

2 1
19:00

قاسم باشا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

بولونيا

كريستيانو رونالدو يحيي ذكرى والده برسالة مؤثرة في عيد الأب.. ما هي؟

كتب : نهي خورشيد

08:23 م 19/03/2026 تعديل في 08:26 م
    رونالدو
    رونالدو 2_5
    رونالدو
    رونالدو 1_4

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، متابعيه برسالة مؤثرة بمناسبة يوم الأب مستعيداً ذكرى والده الراحل.


ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بأطفاله الخمسة كريستيانو جونيور، ألانا، ماتيو، إيفا، وبيلا إزميرالدا.


كما تضمن المنشور صورة قديمة له في شبابه برفقة والده خوسيه دينيس أفيرو، الذي توفي عام 2005 عن عمر ناهز 52 عاماً، مع تعليق:"من أين أتيت، ولمن أعيش يوم أب سعيد".

وكان أفيرو يعمل مسؤولاً عن المعدات في نادي أندورينها المحلي في ماديرا، إذ لعب دوراً في بداية مسيرة ابنه الكروية.


سبب وفاة والد كريستيانو رونالدو


وتوفي أفيرو بسبب فشل في الكبد، وكان رونالدو في عامه الثاني فقط مع مانشستر يونايتد.


وكان رونالدو اعترف سابقاً بأن علاقته بوالده لم تكن سهلة خلال حياته، بسبب معاناته من إدمان الكحول، مشيراً في مقابلة عام 2019:"لم أتعرف عليه بشكل كامل ولم نتحدث أبداً بشكل طبيعي، كان الأمر صعباً".


ترتيب النصر في دوري روشن

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

حسام موافي يحذر: اصفرار العين جرس إنذار لمرض خطير في الكبد
إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس لتسريع مبيعات الأسلحة لدول الخليج
تتجاوز 7 مليار دولار.. أمريكا توافق على مبيعات عسكرية كبيرة للإمارات
العيد الجمعة.. مصر و25 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
"الطائرة الشبح".. تفاصيل استهداف إيران لمقاتلة إف 35 الأمريكية
