لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر انفجار أسطوانة غاز "هيليوم" داخل "موريا مول" بمدينة دمياط الجديدة، مما أدى إلى نشوب حريق وتضرر عدد من المحال التجارية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نتج عن انفجار الأسطوانة المستخدمة في ملء بالونات الدعاية، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك المحل المتورط في الواقعة.

وقد تسبب دوي الانفجار في حالة من الذعر بين مرتادي المول وأهالي المنطقة، خاصة مع زيادة الإقبال الكثيف منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرض طوق أمني حول المنطقة المتضررة التي شهدت تحطماً في واجهات عدة محال بمدخل المدينة. وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها لتحرير محضر بالواقعة والتحقيق في ملابسات الحادث لبيان مدى وجود شبهة جنائية.