مصرع 3 وإصابة 4 في انفجار أسطوانة غاز بمول بدمياط الجديدة

كتب : رامي محمود

02:37 ص 20/03/2026
    انفجار أسطوانة غاز بمول بدمياط الجديدة (3)
    انفجار أسطوانة غاز بمول بدمياط الجديدة (2)

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر انفجار أسطوانة غاز "هيليوم" داخل "موريا مول" بمدينة دمياط الجديدة، مما أدى إلى نشوب حريق وتضرر عدد من المحال التجارية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نتج عن انفجار الأسطوانة المستخدمة في ملء بالونات الدعاية، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك المحل المتورط في الواقعة.

وقد تسبب دوي الانفجار في حالة من الذعر بين مرتادي المول وأهالي المنطقة، خاصة مع زيادة الإقبال الكثيف منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرض طوق أمني حول المنطقة المتضررة التي شهدت تحطماً في واجهات عدة محال بمدخل المدينة. وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها لتحرير محضر بالواقعة والتحقيق في ملابسات الحادث لبيان مدى وجود شبهة جنائية.

دمياط الجديدة موريا مول انفجار هيليوم ضحايا دمياط الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريستيانو رونالدو يحيي ذكرى والده برسالة مؤثرة في عيد الأب.. ما هي؟
رياضة عربية وعالمية

كريستيانو رونالدو يحيي ذكرى والده برسالة مؤثرة في عيد الأب.. ما هي؟
العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
جنة الصائم

العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)

169 ساحة جاهزية لاستقبال المصلين.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر فى
أخبار المحافظات

169 ساحة جاهزية لاستقبال المصلين.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر فى
"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
نصائح طبية

"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
أكاذيب إخوانية جديدة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك منسوب لضابط
حوادث وقضايا

أكاذيب إخوانية جديدة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك منسوب لضابط

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر
هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب إيران؟
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد