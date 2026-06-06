يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا، وغالبًا ما يُطلق عليه “القاتل الصامت” لأنه قد يتطور دون أعراض واضحة لكن في بعض الحالات، تظهر علامات تبدو بسيطة أو عادية، إلا أنها قد تكون مؤشرًا مهمًا يستدعي الانتباه والفحص المبكر.

الصداع المتكرر خاصة في الصباح

قد يعاني بعض الأشخاص من صداع متكرر عند الاستيقاظ، وهو عرض يمكن أن يرتبط بارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا تكرر بشكل غير معتاد وفق "healthline".

الدوخة أو الشعور بعدم الاتزان

ارتفاع ضغط الدم قد يؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ، مما يسبب شعورًا بالدوخة أو عدم الاتزان، خصوصًا عند الوقوف المفاجئ.

ضيق التنفس عند المجهود البسيط

الشعور بضيق في التنفس أثناء القيام بأنشطة خفيفة قد يكون علامة على إجهاد القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

تشوش الرؤية أو زغللة العين

تأثر الأوعية الدموية في العين بسبب الضغط المرتفع قد يؤدي إلى رؤية غير واضحة أو زغللة مؤقتة.

نزيف الأنف المتكرر

رغم أنه ليس عرضًا شائعًا، إلا أن بعض حالات ارتفاع الضغط الشديد قد ترتبط بنزيف أنف متكرر دون سبب واضح.

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