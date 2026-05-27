يُعد البطيخ من أبرز الفواكه الصيفية التي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية العالية، حيث لا يقتصر دوره على ترطيب الجسم ومقاومة العطش، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

البطيخ وفوائده للجسم.. قيمة غذائية مذهلة لا تعرفها



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُعتبر البطيخ بديلاً صحيًا للمشروبات المحلاة والعصائر الصناعية، نظرًا لاحتوائه على نسبة ماء مرتفعة تصل إلى نحو 91%، مما يجعله خيارًا مثاليًا في الطقس الحار.

البطيخ.. فاكهة الصيف الغنية بالماء ومضادات الأكسدة



ومن الناحية الغذائية، يحتوي كوب واحد من البطيخ المقطع (حوالي 152 جرامًا) على نحو 46 سعرة حرارية وقرابة 9 جرامات من السكر، إلى جانب غناه بالعناصر المفيدة للجسم، مع انخفاض محتواه من الدهون والصوديوم، مما يعزز قيمته كغذاء صحي خفيف.

فوائد البطيخ لصحة القلب والضغط والوزن



ويُعد البطيخ من أغنى الفواكه بمضاد الأكسدة "الليكوبين"، المسؤول عن لونه الأحمر، والذي يساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على حمض "إل-سيترولين" الذي يساهم في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم من خلال تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم.

البطيخ وصحة الجسم.. فوائد تتجاوز مجرد الترطيب



بالإضافة إلى ذلك، يوفر البطيخ مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين (أ) الذي يدعم جهاز المناعة، وفيتامين (سي) الذي يساعد على مكافحة الالتهابات، فضلًا عن البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساهمان في تنظيم توازن السوائل ودعم وظائف العضلات.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن كوب البطيخ يحتوي أيضًا على نحو 12 جرامًا من الكربوهيدرات، مع خلوه من الدهون والصوديوم، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأنظمة الغذائية الصحية.

فوائد البطيخ الصحية التي تجعله كنزًا غذائيًا



وبحسب أخصائيات التغذية، فإن البطيخ يتميز بخصائصه الداعمة لصحة القلب والأوعية الدموية، بفضل غناه بالليكوبين والسيترولين، إلى جانب مساهمته في تحسين تدفق الدم والحفاظ على ضغط دم صحي، فضلًا عن محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وتشير دراسات علمية حديثة إلى أن للبطيخ دورًا محتملًا في دعم صحة القلب والمساعدة في التحكم بالوزن، حيث ارتبط ارتفاع استهلاك الليكوبين بتحسن ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أظهرت بعض الدراسات أن تناول البطيخ أو عصيره قد يساعد في تعزيز الشعور بالشبع، مع تأثير إيجابي طفيف على الوزن وضغط الدم لدى بعض الفئات.

