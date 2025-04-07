احذر.. العطش المفرط في الليل مؤشر لأمراض خطيرة

العطش الليلي الشديد شائع، ويمكن أن يكون ناتجا عن أسباب غير مقلقة أو مؤشرا على حالات مرضية تستدعي الانتباه.

وكشفت الطبيبة الروسية إيلينا ماسلوفا أن جفاف الفم والشعور بالعطش خلال الليل قد يحدث أحيانا بسبب تناول الطعام الحار والمالح على وجبة العشاء، أو بسبب الهواء الجاف داخل المنزل، أو شرب القهوة والشاي في الليل إذ تحتوي هذه المشروبات على الكافيين الذي يسرع طرح السوائل من الجسم، لكن الشعور الدائم والمتكرر بالعطش في الليل قد يكون سببه أمراض وحالات صحية خطيرة، وفقا لموقع "mail".

وتابعت:"الشعور المتكرر بجفاف الفم في الليل قد يكون ناجما عن حالة مرضية مثل مرض السكري، أو مرض السكري الكاذب، أو أمراض الكلى والكبد، وقد ينجم هذا الشعور عند بعض الناس بشكل متكرر بسبب فقر الدم، حالة يكون فيها الجسم لديه مستويات منخفضة من الحديد".

وشددت الطبيبة على أنه وفي حال ترافق العطش الليلي مع أعراض، مثل الدوار أو فقدان الوزن أو تورم الأطراف، فيتوجب على الشخص مراجعة الطبيب فورا، فهذه الأعراض قد تكون بسبب مرض خطير.

ويشير خبراء الصحة إلى أن الشخص قد يعاني من شعور دائم بالعطش بسبب فقدان كمية من الدم أو بسبب الإصابة بالأنيميا.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامات.. تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم

تضر الكلى والقلب.. تحذير من طبق شهير على مائدتك

بعد حادثة مترو روض الفرج.. 7 خطوات لحماية نفسك من الماس الكهربائي

خبيرة تحذر من وضع الغسالة في هذا المكان بالمنزل- "يجلب الطاقة السلبية والنكد"

بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

مطعم يبيع نصف دجاجة بـ 3300 جنيه لهذا السبب