كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن ألياف الشوفان والشعير تؤدي دورا مهما في دعم صحة القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول وتحسين وظائف الدورة الدموية.

لماذا يعد تناول الألياف خيارا صحيا؟

زيادة تناول الألياف تمثل طريقة بسيطة لدعم الصحة، لذا ينصح بإضافة المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات إلى النظام الغذائي اليومي، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كيف تؤثر أنواع الألياف المختلفة على الأمعاء؟

تتفاعل أنواع الألياف الغذائية المختلفة بشكل متباين مع الميكروبيوم المعوي، مما يؤدي إلى تأثيرات فسيولوجية متنوعة في الجسم.

وبعض الألياف تسهم في تعزيز نمو البكتيريا المفيدة، بينما تساهم أنواع أخرى في تحسين حركة الأمعاء أو التحكم في مستويات السكر والكوليسترول.

ما هي الألياف الدقيقة وكيف يمكن أن تفيد الصحة؟

هي ألياف يمكن استخدامها لدعم عملية التمثيل الغذائي أو تنظيم المزاج أو تعزيز صحة القلب أو الوقاية من داء السكري وتخفيف أعراض انقطاع الطمث ومتلازمة القولون العصبي، حسب نوع الألياف وتأثيرها على الجسم.

ما هو دور بيتا جلوكان في تعزيز صحة القلب؟

تحتوي مركبات بيتا جلوكان المستخلصة من الشوفان والشعير على فوائد تدعم صحة القلب والأوعية.

ما أهمية الألياف البريبايوتيكية لصحة الأمعاء؟

يجب إيلاء اهتمام خاص للألياف البريبايوتيكية، وهي كربوهيدرات نباتية غير قابلة للهضم، حيث توفر بيئة خصبة لنمو البكتيريا المعوية المفيدة.

وهذا يعزز التوازن الصحي للميكروبيوم، مما يسهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي ودعم المناعة والصحة العامة.

كيف تسهم الألياف البريبايوتيكية في صحة الجسم؟

عند تخمير الألياف البريبايوتيكية في الأمعاء، تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تدعم منظومة المناعة وتنظم عمليات التمثيل الغذائي وتؤثر على مسار الإشارات على طول محور الميكروبيوم المعوي والأمعاء والدماغ، مما يعزز الصحة العامة ويؤثر إيجابيا على وظائف الجسم الحيوية.

