المشمش من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، التي تمنح الجسم فوائد صحية عديدة.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك الفوائد الصحية لتناول المشمش:

الوقاية من الأمراض المزمنة والسرطان

يحتوي المشمش على مضادات أكسدة قوية مثل البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، إضافة إلى فيتامينات A وC وE، والتي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطان.

تحسين صحة العين والرؤية

تؤدي مركبات فيتامين A والبيتا كاروتين دورا مهما في دعم صحة العين، حيث قد تسهم في تقليل خطر إعتام عدسة العين

الوقاية من العشى الليلي، والحد من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل التنكس البقعي، كما يمنح البيتا كاروتين المشمش لونه البرتقالي المميز.

دعم الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء

يحتوي المشمش على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، ما قد يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة.

تعزيز صحة البشرة

يسهم فيتامين C وفيتامين A في حماية الجلد من أضرار الجذور الحرة، كما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الكولاجين، الذي يمنح البشرة القوة والمرونة، ومع التقدم في العمر يقل الكولاجين طبيعيا، ما يجعل المشمش عنصرا مساعدا على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والحفاظ على مظهر أكثر شبابا.

إنقاص الوزن

المشمش من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، ويحتوي على ألياف قد تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على

تقليل الإفراط في تناول الطعام، ودعم الأنظمة الغذائية الصحية، إضافة إلى تحسين التمثيل الغذائي.