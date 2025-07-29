أفضل فيتامينات لمحاربة الخرف وأمراض القلب

تبرز فيتامينات B كمكون غذائي أساسي لا يمكن إغفاله في معادلة الوقاية من الأمراض، حيث تؤدي دورا حيويا في دعم كل من الصحة العقلية والوظائف القلبية، وفقا لأبحاث حديثة من جامعة تافتس الأمريكية.

دور حيوي في العمليات الخلوية

تكمن أهمية فيتامينات B في مشاركتها الفعالة في عملية التمثيل الغذائي للكربون الواحد، وهي سلسلة معقدة من التفاعلات الكيميائية التي تدعم تخليق الحمض النووي واستقلاب الأحماض الأمينية.

وأشار الدكتور جويل ماسون إلى أن هذه الفيتامينات تعمل معا كعوامل مساعدة، ما يجعل من الصعب دراستها بشكل منفصل، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

B12 والصحة العقلية

فيتامين B12 يساعد على الحفاظ على الوظائف الإدراكية، خاصة لدى كبار السن.

وتشير الإحصاءات إلى أن 40% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و80 عاماً يعانون من ضعف امتصاص هذا الفيتامين، مما ينعكس سلباً على صحتهم العصبية.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على فحوصات البلازما التقليدية قد يكون مضللاً، لأن النقص قد لا يظهر بوضوح في التحاليل رغم وجود أعراض عصبية.

يوضح البروفيسور إيروين روزنبرغ أن الأبحاث بدأت تتجاوز التركيز على بروتينات الأميلويد والتاو، لتركز على أمراض الأوعية الدموية الدماغية المرتبطة بنقص فيتامينات B، والتي قد تكون عاملاً رئيسياً في حالات الخرف.

كما أن مكملات فيتامينات B يمكن أن تقلل ضمور الدماغ وتحسن الأداء المعرفي، بتكلفة أقل بكثير من الأدوية التقليدية.

دعم القلب والأوعية

لا تقتصر فوائد فيتامينات B على الدماغ، بل تمتد إلى صحة القلب، فمثلا:

الريبوفلافين (B2) يخفض ضغط الدم لدى حاملي الطفرة الجينية MTHFR 677 TT.

النياسين (B3) يقلل الكوليسترول الضار رغم آثاره الجانبية.

الفولات، B6، وB12 تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

B6 ومكافحة الالتهاب

يُسهم هذا الفيتامين أيضا في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض العصر مثل السكري، القلب، والخرف، ومع ذلك، يحذر الباحثون من تناول جرعات مرتفعة دون إشراف طبي نظراً لاحتمال حدوث سمّية عصبية.

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